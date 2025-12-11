Польский генерал призвал НАТО подумать об ударах по Калининграду Генерал Громадзинский: в НАТО рассматривают возможность удара по Калининграду

Польша и другие страны НАТО всерьез рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области из-за якобы существующей угрозы со стороны России, заявил порталу Fakt бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский. Генерал подчеркнул, что в военном планировании необходимо покончить с представлением о Калининграде как о «неприступном бункере».

По мнению экс-командующего, Варшава и ее союзники должны создать стратегические дилеммы, которые могли бы сдержать якобы «агрессивные намерения» России. Он призвал открыто заявить это российскому руководству. По словам генерала, Польша, хоть и не стремится к крайним мерам, но готова действовать решительно.

Если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью. <...> Это четкий сигнал, — резюмировал он.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что блокировка транзита в Калининградскую область со стороны Литвы может быть расценена Москвой как объявление войны. Таким образом политик отреагировал на заявления Литвы о возможности введения полной блокировки транзита в российскую область.