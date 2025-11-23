В Госдуме предупредили Литву о последствиях попыток блокировки Калининграда Колесник: Россия может расценить блокировку Калининграда как объявление войны

Блокировка транзита в Калининградскую область со стороны Литвы может быть расценена Москвой, как объявление войны, напомнил в беседе с Lenta.ru депутат Государственной Думы Андрей Колесник. Таким образом политик отреагировал на заявления Литвы о возможности введения полной блокировки транзита в российскую область.

Колесник пояснил, что подобная жесткая реакция предусмотрена российской военной доктриной. Депутат также выразил недоумение по поводу политики Вильнюса, отметив, что Литва получает значительную прибыль от транзита через свою территорию. Колесник предостерег литовские власти, указав, что, если транзит в Калининград будет закрыт, то сама Литва, не имеющая сильной промышленности, «может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о разработке Североатлантическим альянсом планов по установлению блокады Калининградской области. Он пояснил, что в регионе наблюдается активный процесс милитаризации. Дипломат подчеркнул, что Россия готова в ответ на недопустимые действия использовать все возможности международно-правового и иного характера.