В МИД раскрыли, как НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда

НАТО разрабатывает механизмы блокады Калининградской области, заявил «Известиям» замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, идет активная милитаризация региона.

Во время учений Альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами, — сказал Грушко.

Он подчеркнул, что Россия готова в ответ на недопустимые действия использовать все возможности международно-правового и иного характера. В приоритете — обеспечение национальной безопасности и собственных интересов, указал он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. Он уточнил, что политики, которым это выгодно, пытаются нагнетать ситуацию и раскручивают подобные тезисы.

До этого Александр Грушко отметил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. Это выражается в общей военно-политической ситуации на восточном фланге Альянса, где растет количество учений, риски эскалации очень велики, подчеркнул он.