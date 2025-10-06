Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 12:20

В России дали оценку учениям НАТО у границ страны

Грушко: учения НАТО у границ России носят агрессивный характер

Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Александр Грушко. По его словам, которые передает ТАСС, это выражается в общей военно-политической ситуации на восточном фланге альянса, где растет количество учений. Риски эскалации, как отметил дипломат, очень велики.

Характер этих учений приобретает все более и более агрессивный характер, — подчеркнул Грушко.

Также спецпредставитель объяснил, что провокации с беспилотниками в Евросоюзе используют для повышения градуса военного психоза. Эта истерия нужна для того, чтобы заставить население затянуть пояса, а парламенты проголосовать за безумные военные траты, рассказал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что оборонные расходы НАТО говорят о подготовке к войне с Россией, страны Альянса уже расширяют дороги для прохода боевой техники. Он уверен, что ключевым сигналом стала позиция США, которые дали отмашку на использование замороженных активов Москвы и наращивание поставок вооружений.

