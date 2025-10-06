В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза Грушко: ЕС использует провокации с БПЛА ради повышения градуса военного психоза

Провокации с беспилотниками в Европейском союзе используют для повышения градуса военного психоза, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, эта истерия нужна для того, чтобы заставить население затянуть пояса, а парламенты проголосовать за безумные военные траты.

Все эти провокации используются для того, чтобы еще больше повысить градус военного психоза, для того, чтобы у людей просто не было возможности задуматься о происходящем, — отметил дипломат.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейцам стоит на «собственной шкуре» прочувствовать, что такое опасность войны. По его словам, они должны «обгадиться от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец». Так он высказался по поводу паники в ЕС насчет «русских дронов».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита в Копенгагене заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент. По его словам, причиной станет всего лишь одна ошибка, допущенная какой-то из крупных держав.