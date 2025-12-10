Вы должны сказать это своим детям сегодня: правила безопасности в 2025-м

Безопасность детей — о чем надо срочно поговорить с ребенком

Вы должны сказать это своим детям сегодня: правила безопасности в 2025-м

От всего на свете своего ребенка не уберечь — это правда жизни. Невозможно постелить везде соломку, но родителям критически важно постоянно говорить о личной безопасности своих детей, регулярно добавляя новые правила под реалии времени.

Пугать современных подростков цыганами, которые заберут в табор, бесполезно. О том, что котят ходить смотреть с незнакомцами нельзя, мы им уже все уши прожужжали. Но сегодня к старым страшилкам о незнакомцах, предлагающих посмотреть котят, добавились новые, не менее опасные и реальные угрозы. Будет здорово, если каждый родитель поборет внутреннее желание перестать запугивать молодежь и прямо сегодня озвучит тезисы о безопасности детей в современном мире своим сыновьям и дочкам. Не помешало бы срочно поговорить с ребенком о вещах, которые раньше казались неактуальными.

Тем для разговоров в сфере безопасности детей бесконечное множество, но давайте проговорим хотя бы несколько основных.

Не трогай предметы, которые положил на место не ты. Не только подозрительные коробки или пакеты — вообще любые вещи, появившиеся непонятно откуда.

Ведутся на «А тебе слабо!» только дурачки. Пусть ребенок знает: любые провокации — это манипуляция, на которую умные люди не клюют.

Если тебе нужны деньги, спроси у родителей, а не у «друга по переписке». Любой человек, предлагающий деньги онлайн, — мошенник или провокатор.

Не поднимай трубку при звонках с неизвестных номеров. Все нужные контакты забиты в телефоне, остальное — спам или обман.

Не отправляй свои фотографии никуда и никому. Даже если кажется, что это безопасно, — нет, это ловушка.

Во многих играх взрослых участников, притворяющихся детьми, гораздо больше, чем настоящих детей. Онлайн-мир полон опасных незнакомцев, скрытых под виртуальными масками.

И самое главное правило: если кто-то говорит ребенку: «Давай не скажем об этом родителям, это будет наш с тобой секрет» — это сигнал немедленно бежать и рассказывать маме или папе.

Вы должны сказать это своим детям сегодня: правила безопасности в 2025-м Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители должны быть друзьями своим детям, чтобы те доверяли им и рассказывали обо всем странном, что происходит. Чтобы донести все эти просьбы беречь себя так, чтобы дети услышали, а не пропустили мимо ушей, говорите спокойно, без истерик, приводите примеры из жизни и обсуждайте ситуации. Поверьте, вам надо срочно поговорить с ребенком — не откладывайте этот разговор, ведь безопасность детей начинается с диалога, а не с запретов.

Ранее мы рассказывали, как в целях безопасности скрыть друзей в соцсети «ВКонтакте».