Утешал мать: мальчику оторвало пальцы от взрыва — самочувствие, что с рукой

Сотрудник СК на месте взрыва в Красногорске

Утешал мать: мальчику оторвало пальцы от взрыва — самочувствие, что с рукой

В Красногорске мальчику оторвало пальцы в результате взрыва самодельного взрывного устройства, замаскированного под денежную купюру. ЧП произошло в тот момент, когда школьник направлялся на тренировку. Пострадавшему оказали первую помощь очевидцы, после чего его госпитализировали. Подробности о состоянии мальчика — в материале NEWS.ru.

Как ребенок подорвался на самодельной бомбе в Красногорске

Накануне вечером девятилетний мальчик Глеб поднял с земли у жилого дома взрывчатку, замаскированную под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. Мощность взрывного устройства составила 10 граммов тротила.

Впоследствии следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Специалисты назначили комплексную взрывотехническую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую судебные экспертизы. Уголовное разбирательство ведется по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Работа саперов на месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил направить в Красногорск сотрудников центрального аппарата, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что к расследованию обстоятельств взрыва были привлечены опытные криминалисты.

По словам жителей Красногорска, в том месте, где произошло ЧП, почти нет уличного освещения. Люди усомнились в том, что в этом районе установлены камеры видеонаблюдения, что может осложнить поиски закладчика устройства.

Как оказывали помощь пострадавшему ребенку в Красногорске

Местный житель, ставший очевидцем ЧП, до приезда полиции оцепил место преступления стретч-пленкой. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Свидетели происшествия быстро оказали первую помощь пострадавшему, прикрыв травмированную конечность шапкой, чтобы предотвратить инфицирование раны. Затем ребенка срочно доставили в медицинское учреждение.

«Это был сверток денег, десятирублевые купюры, обмотанные трубочкой и завязанные красной подарочной лентой. Мужчина, который помогал, сказал, что в скорой попросили принести палец. Он подобрал большой палец и отнес врачам», — рассказал очевидец.

Ребенка доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ему провели операцию, сообщили в Минздраве Московской области. В ведомстве добавили, что медики оценивают состояние мальчика как тяжелое.

Школьнику частично ампутировали пальцы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Мальчик, пострадавший от взрыва в Красногорске, в отделении Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Фото: t.me/vorobiev_live*

«У мальчишки сильно пострадала рука. Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке», — написала детский омбудсмен.

Мишонова отметила, что по факту случившегося ведется следствие и сотрудники правоохранительных органов выполнят свою работу. По ее словам, родители должны предупредить детей об опасности и запретить им поднимать что-либо с земли. Мишонова также подчеркнула, что со стороны ВСУ возможны любые провокации.

Перед началом хирургического вмешательства ребенок проявил удивительное самообладание. Он утешал мать и просил ее не плакать.

Друг семьи пострадавшего сообщил СМИ, что медики предпринимают попытки реплантации двух пальцев, найденных в нескольких метрах от эпицентра взрыва.

«Снаряд был начинен гвоздями», — уточнил мужчина.

Какую помощь власти окажут семье пострадавшего мальчика в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Глеба в больнице. По его словам, мальчик находится под присмотром врачей.

«Состояние Глеба тяжелое — операция шла шесть часов. Из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом», — написал Воробьев.

Он подчеркнул, что власти Подмосковья окажут всю необходимую помощь мальчику. Губернатор также поблагодарил медицинский персонал за оперативность и профессионализм.

«Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь», — отметил глава региона.

Читайте также:

Взрыв в подмосковном Красногорске: пострадал ребенок, что известно

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября

ФСБ сорвала операцию спецслужб Германии. Кто готовил диверсию в Волгограде?