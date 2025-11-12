Взрыв в подмосковном Красногорске: пострадал ребенок, что известно

Telegram-каналы сообщают, что в подмосковном Красногорске произошел взрыв, пострадал ребенок. Что об этом известно, правда ли, что раненый мальчик подобрал заминированные деньги?
Что известно о взрыве в Красногорске
Как пишет Telegram-канал SHOT, ребенку разорвало кисть, когда он потянулся за деньгами в подмосковном Красногорске. Мальчика экстренно увезли на скорой в местную больницу.
По данным SHOT, трагедия произошла 11 ноября на детской площадке возле спортшколы на улице Пионерской. Свидетели утверждают, что девятилетний Глеб Б. направлялся на тренировку по кикбоксингу и заметил на земле деньги. Мальчик решил поднять купюру, но в этот момент раздался мощный взрыв.
«Сразу после инцидента поврежденную руку закрыли шапкой, чтобы грязь не попала в рану. Известно, что у парня сильно повреждена кисть и пальцы. Ему потребовалась экстренная госпитализация. В родительских чатах сейчас распространяется информация о происшествии с просьбой не трогать подозрительные вещи. По их словам, сработало некое взрывное устройство. Точные причины произошедшего выясняются», — говорится в посте.
Источник телеканала РЕН ТВ также подтвердил информацию о взрыве и госпитализации мальчика. Однако подтверждения того, что в руках ребенка сдетонировало взрывное устройство, нет, как пишут журналисты, об этом сообщают в социальных сетях.
Что рассказал тренер пострадавшего
Тренер спортивного клуба в Красногорске в беседе с Telegram-каналом подтвердил информацию о взрыве. Владимир Шарупич рассказал, что вечером вышел из зала и увидел, что на асфальте лежит мальчик.
«Одна рука в крови. На другой руке надета шапка. Стоит карета скорой помощи. Мы подошли поинтересоваться, нужна ли помощь. Помогли перенести на носилки», — отметил собеседник.
Тренер заявил, что ему ничего не известно о взрывном устройстве. По его словам, он передал информацию другим родителям.
Официальной информации о происшествии на данный момент нет.
