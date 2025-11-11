Спряталась и писала соседям: сталкер не нашел возлюбленную и убил ее отца

В Туле арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве отца своей избранницы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Зарезал отца и ранил мать

7 ноября СМИ сообщили, что 26-летний юноша ворвался в дом к бывшей девушке, зарезал ее 52-летнего отца, ранил 44-летнюю мать и поджег кухню. Бывшей возлюбленной удалось спрятаться от агрессора. Теперь ему инкриминируют статьи об убийстве и покушении на убийство.

«По версии следствия, ночью 26-летний мужчина пришел в дом к бывшей девушке на улице Саратовской в Михалково», — подтверждали в пресс-службе управления Следственного комитета.

9 ноября нападавшего арестовали на два месяца. Его адвокат при этом просил провести заседание об избрании меры пресечения в закрытом формате, чтобы не порочить честь ветерана спецоперации, передают «Тульские новости».

Также защитник просил поместить мужчину в психиатрическую больницу. Адвокат утверждает, что подозреваемый употреблял сильнодействующие препараты. Сам молодой человек на суде заявлял, что в моменте чувствовал «помутнение рассудка».

«Такая молодая, а чудовище»

Мать обвиняемого оправдывает поступок сына поведением его возлюбленной. По ее словам, девушка якобы тянула из него деньги и манипулировала им.

«Было три года морального давления. Сколько я пыталась снять ему квартиру. Она не пускала его, выгоняла со съемной квартиры. А потом она ушла [жить к родителям] и атака началась от них троих. <…> Вы знаете, это чудовищно. Вот она такая молодая, а такое чудовищное отношение, там такое бездушие. У человека в этой семье на первом месте не человек, а деньги», — говорила женщина в интервью НТВ.

Не знает, за что убил

Как пишет издание Myslo, скрыться с места преступления убийца не успел — его удалось задержать, благодаря тому что спрятавшаяся девушка стала писать соседям СМС с просьбами о помощи.

Известно, что мать девушки в тот день была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Перед задержанием мужчина признался журналистам, что не знает, за что убил отца своей возлюбленной. При этом на вопрос, сожалеет ли он о содеянном, мужчина ответил: «Я воздержусь».

На суде он выступал против ареста, ссылаясь на то, что плохо себя чувствует. Суд не удовлетворил просьбу и отправил подозреваемого под стражу на два месяца.

«Следователями и криминалистами следственного управления в настоящее время проводится осмотр места происшествия и комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в пресс-службе СК.

