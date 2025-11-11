Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 18:45

Спряталась и писала соседям: сталкер не нашел возлюбленную и убил ее отца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Туле арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве отца своей избранницы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Зарезал отца и ранил мать

7 ноября СМИ сообщили, что 26-летний юноша ворвался в дом к бывшей девушке, зарезал ее 52-летнего отца, ранил 44-летнюю мать и поджег кухню. Бывшей возлюбленной удалось спрятаться от агрессора. Теперь ему инкриминируют статьи об убийстве и покушении на убийство.

«По версии следствия, ночью 26-летний мужчина пришел в дом к бывшей девушке на улице Саратовской в Михалково», — подтверждали в пресс-службе управления Следственного комитета.

9 ноября нападавшего арестовали на два месяца. Его адвокат при этом просил провести заседание об избрании меры пресечения в закрытом формате, чтобы не порочить честь ветерана спецоперации, передают «Тульские новости».

Также защитник просил поместить мужчину в психиатрическую больницу. Адвокат утверждает, что подозреваемый употреблял сильнодействующие препараты. Сам молодой человек на суде заявлял, что в моменте чувствовал «помутнение рассудка».

«Такая молодая, а чудовище»

Мать обвиняемого оправдывает поступок сына поведением его возлюбленной. По ее словам, девушка якобы тянула из него деньги и манипулировала им.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Было три года морального давления. Сколько я пыталась снять ему квартиру. Она не пускала его, выгоняла со съемной квартиры. А потом она ушла [жить к родителям] и атака началась от них троих. <…> Вы знаете, это чудовищно. Вот она такая молодая, а такое чудовищное отношение, там такое бездушие. У человека в этой семье на первом месте не человек, а деньги», — говорила женщина в интервью НТВ.

Не знает, за что убил

Как пишет издание Myslo, скрыться с места преступления убийца не успел — его удалось задержать, благодаря тому что спрятавшаяся девушка стала писать соседям СМС с просьбами о помощи.

Известно, что мать девушки в тот день была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Перед задержанием мужчина признался журналистам, что не знает, за что убил отца своей возлюбленной. При этом на вопрос, сожалеет ли он о содеянном, мужчина ответил: «Я воздержусь».

На суде он выступал против ареста, ссылаясь на то, что плохо себя чувствует. Суд не удовлетворил просьбу и отправил подозреваемого под стражу на два месяца.

«Следователями и криминалистами следственного управления в настоящее время проводится осмотр места происшествия и комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в пресс-службе СК.

Читайте также:

Кровавый долг: голову убитой девушки спрятали в игрушке Hello Kitty

«В морду получишь»: почему чернокожих секс-работниц выкидывают из окон?

Дочь-кормилица и мать-сутенерша: школьницу заточили в массажном салоне

«Хорошо, что папа не извинился»: дочь посадила отца-педофила на 20 лет

Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований

убийства
уголовные дела
происшествия
криминал
поножовщины
насилие
домашнее насилие
Тула
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диета «Стол № 6»: питание для нормализации обмена пуринов
Десятки россиян оказались в больнице, Генпрокуратура в Госдуме: что дальше
Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Солнце готовит Земле самый сильный удар за цикл
До 5 млн: в РФ могут повысить штрафы за экономические преступления
Дом БРИКС в РТ провел выездную сессию инвестиционного форума БРИКС ОАЭ
Прокуратура сделала заявление после скандала с транквилизатором в школе
Названо имя тренера, который заменит в «Спартаке» Станковича
Над российскими регионами уничтожено 10 дронов ВСУ
Шольц и Меркель попали в «список смерти» скандального известного террориста
На Украине заговорили о сдаче Херсона
«Спартак» уволил Станковича
Французский генерал обвинил Россию в нашествии клопов
В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире
В России создали первый в мире исламский искусственный интеллект
Детский сад в Запорожской области подвергся атаке ВСУ
Журналиста-иноагента The Insider внесли в еще один список
Десятки человек пострадали на похоронах в Чечне: что известно, жертвы
Американист оценил вероятность новой гражданской войны в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.