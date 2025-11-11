Дочь-кормилица и мать-сутенерша: школьницу заточили в массажном салоне

В Токио задержали владельца массажного салона, который трудоустроил у себя 12-летнюю девочку. NEWS.ru рассказывает подробности этого разбирательства.

12-летняя сотрудница

4 ноября в столице Японии задержали 51-летнего предпринимателя Масаюки Хосоно, владельца массажного салона Relax Time в районе Юсима. Выяснилось, что в его салоне трудилась 12-летняя девочка из Таиланда, передает издание Japan Today.

При этом ребенка заставляли делать клиентам не просто массаж, а оказывать им интимные услуги. В перспективе следствие установит, каким именно формам эксплуатации была подвергнута несовершеннолетняя иностранка. 6 ноября ее работодатель был арестован.

«Семья не сможет выжить»

По данным полиции, девочка приехала в Японию в конце июня вместе с 30-летней матерью, которая поручила ей работать в салоне. Женщина, по словам следователей, заявила ребенку, что семья не сможет выжить, если девочка не будет работать.

Мать покинула Японию, оставив дочь по 15-дневной краткосрочной визе, обычно выдаваемой туристам.

Девочка обслужила около 60 клиентов, проживая в массажном салоне около месяца, с июня по июль. Всеми ее заработками распоряжался Хосоно, а сумма за вычетом доли салона переводилась матери девочки, утверждает полиция.

По данным издания Nippon, девочка все указанное время жила на кухне массажного салона. Полиция, подозревая, что имеет дело с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, расследует возможную причастность к этому преступлению группы посредников.

Хочет увидеть бабушку и дедушку

Случай стал известен в сентябре, когда девочка самостоятельно обратилась за помощью в токийское региональное бюро иммиграционной службы, заявив, что хочет увидеть своих бабушку и дедушку, а также младшую сестру. Кроме того, она хочет посещать школу, как это было раньше.

Полиция установила, что салон заработал около 620 тысяч иен (порядка $4000). Близкие к следствию источники канала NHK сообщили, что салон и мать забрали около 300 тысяч иен каждый. Они также заявили, что деньги были переведены на банковский счет, открытый на имя человека, связанного с матерью.

Как сообщает источник, Хосоно признался в найме девушки. Он рассказал полиции, что ходил в салон раз в два дня за зарплатой.

Издание The Asahi Shimbun пишет, что местные власти работают над тем, чтобы помочь девочке вернуться домой, уделяя первостепенное внимание ее психологическому благополучию.

В Таиланде девочка училась в средней школе в северном регионе, известном как «Маленькая Швейцария» за пышную природу и прохладный климат. Она жила с бабушкой и дедушкой, пока ее мать постоянно работала в командировках, часто за границей.

По словам матери, прибыв в аэропорт Японии, она сразу направилась в здание, где располагался массажный салон. С дочкой в этом салоне она провела всего лишь сутки. Позже она навестила девочку лишь один раз.

