Отец нашел дочь мертвой на заброшке: маньяка ищут уже 11 лет

На протяжении 11 лет в Нижнем Новгороде не могут найти маньяка, причастного к гибели студентки Марии Гликиной. NEWS.ru рассказывает, что известно о расследовании на сегодняшний день.

Встреча с одноклассниками

8 ноября 2014 года в Нижнем Новгороде пропала 19-летняя студентка Мария Гликина. Тот вечер она провела с бывшими одноклассниками в одном из заведений недалеко от площади Народного Единства.

Примерно в 22:00 она попрощалась с друзьями и пошла домой пешком. Через полтора часа близкие начали звонить ей. Маша ответила, сказав, что перезвонит позже, но вскоре ее телефон замолчал, пишет издание NN.RU.

Отец нашел труп дочери

Родные сразу начали прочесывать маршрут, по которому могла идти девушка. Через два дня, 10 ноября, ее тело нашли в заброшенном доме на улице Студеной, в 50 метрах от здания местной прокуратуры. Девушку нашел отец с группой волонтеров. Труп был завален грудой старых досок и мусора. На Марии были только шарф, толстовка и обувь.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сначала предполагали, что Мария погибла в ДТП и водитель скрыл следы наезда, не желая отвечать за содеянное. Однако экспертиза показала: девушку убили, предварительно изнасиловав.

«Мы пытались отследить передвижение Маши по сотовым сетям. Кто-то из волонтеров сообщил, что в один момент сигнал передвигался очень быстро, словно ее везли на машине», — рассказывала лучшая подруга погибшей Валерия Алтарева в интервью «КП — Нижний Новгород».

Следователи не исключали, что в момент последнего звонка она уже была с убийцей. Несмотря на масштабные усилия — тысячи допрошенных мужчин, фоторобот, видеозаписи с камер наблюдения и ДНК с места преступления, — преступник так и не был установлен.

В числе подозреваемых оказались и Олег Белов, убивший свою семью, и «маг из Дома ужасов» Виктор Ярмин, и инцел Алексей Поднебесный, но ни один из них не был причастен.

Ищут по фотороботу

Спустя 11 лет расследование по-прежнему не закрыто. Эксперты продолжают анализировать ДНК тысяч мужчин, но официальных обновлений по делу нет. Тем не менее в интернете существует группа, посвященная девушке, — туда неравнодушные люди присылают фото мужчин, похожих на фоторобот, и делятся версиями. Подруга Валерия рассказывает, что главным подозреваемым на сегодня остается лысый мужчина, который попал на камеры уличного видеонаблюдения.

«Он шел по улице Горького до Свободы, а она (Мария. — NEWS.ru) — в противоположную сторону. Они прошли мимо друг друга, он замедлил шаг, обернулся один раз, второй, третий, секунду подумал и быстрым шагом пошел за ней», — рассказывала журналистам Валерия.

По сей день жива и страница самой Марии в соцсетях: там до сих пор появляются комментарии, виртуальные подарки, теплые слова от друзей и незнакомцев.

