28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка

28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка

Отчим спустя 28 лет ответит за убийство падчерицы. Подмосковные следователи нашли останки девочки. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Закопал в подвале

Подмосковная полиция сообщила о задержании мужчины 1961 года рождения. Жителя Каширы подозревают в убийстве малолетней девочки. По версии следствия, мужчина убил ребенка, а тело закопал в подвале жилого дома. Произошло это в конце 90-х.

«В марте 1997 года злоумышленник, находясь в квартире своей знакомой, избил ее восьмилетнюю дочь. Девочка от полученных телесных повреждений скончалась. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый поместил тело ребенка в сумку и закопал в подвале многоквартирного дома на улице Вахрушева в Кашире», — рассказали в полиции.

Просила покушать

В подмосковном управлении СКР уточнили, что мужчина, предположительно, убил девочку 7 марта. В ведомстве считают, что он был зол на ребенка за то, что она просила есть.

«По данным следствия, 7 марта 1997 года обвиняемый, находясь в квартире в городе Кашире вместе с падчерицей, в ходе ссоры, вызванной просьбами ребенка покормить ее, совершил убийство малолетней», — рассказали в СКР.

О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница девочки, но по горячим следам раскрыть дело так и не удалось. Все 28 лет пострадавшая считалась пропавшей без вести.

Сам привел к трупу

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. И в октябре руки следователей спецотдела дошли до этих архивов. Выяснилось, что следователи провели не весь комплекс следственных действий.

«Незамедлительно руководством следственного отдела, следователем при участии криминалиста была возобновлена работа по уголовному делу, установлено местонахождение обвиняемого, и он задержан», — рассказали в СКР.

На допросе фигурант рассказал об обстоятельствах убийства, а также указал ориентировочное место, где спрятал тело ребенка.

«В ходе поисковых работ останки девочки обнаружены. Следователем и криминалистом проведены допросы, очные ставки, проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая и судебно-медицинская», — рассказали в Следственном комитете.

Читайте также:

Насиловали трое: вдовец уверен, что его жена не утонула, а была убита

Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство

Бойцовский клуб по-кубански: беззубая пацанка кошмарит Краснодар