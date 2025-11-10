Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 14:30

28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отчим спустя 28 лет ответит за убийство падчерицы. Подмосковные следователи нашли останки девочки. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Закопал в подвале

Подмосковная полиция сообщила о задержании мужчины 1961 года рождения. Жителя Каширы подозревают в убийстве малолетней девочки. По версии следствия, мужчина убил ребенка, а тело закопал в подвале жилого дома. Произошло это в конце 90-х.

«В марте 1997 года злоумышленник, находясь в квартире своей знакомой, избил ее восьмилетнюю дочь. Девочка от полученных телесных повреждений скончалась. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый поместил тело ребенка в сумку и закопал в подвале многоквартирного дома на улице Вахрушева в Кашире», — рассказали в полиции.

Просила покушать

В подмосковном управлении СКР уточнили, что мужчина, предположительно, убил девочку 7 марта. В ведомстве считают, что он был зол на ребенка за то, что она просила есть.

«По данным следствия, 7 марта 1997 года обвиняемый, находясь в квартире в городе Кашире вместе с падчерицей, в ходе ссоры, вызванной просьбами ребенка покормить ее, совершил убийство малолетней», — рассказали в СКР.

О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница девочки, но по горячим следам раскрыть дело так и не удалось. Все 28 лет пострадавшая считалась пропавшей без вести.

Сам привел к трупу

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. И в октябре руки следователей спецотдела дошли до этих архивов. Выяснилось, что следователи провели не весь комплекс следственных действий.

«Незамедлительно руководством следственного отдела, следователем при участии криминалиста была возобновлена работа по уголовному делу, установлено местонахождение обвиняемого, и он задержан», — рассказали в СКР.

На допросе фигурант рассказал об обстоятельствах убийства, а также указал ориентировочное место, где спрятал тело ребенка.

«В ходе поисковых работ останки девочки обнаружены. Следователем и криминалистом проведены допросы, очные ставки, проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая и судебно-медицинская», — рассказали в Следственном комитете.

Читайте также:

Насиловали трое: вдовец уверен, что его жена не утонула, а была убита

Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство

Бойцовский клуб по-кубански: беззубая пацанка кошмарит Краснодар

дети
происшествия
криминал
уголовные дела
убийства
родители
семьи
Кашира
Подмосковье
Московская область
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка
«Еще поговорим»: Лукашенко анонсировал беседу с делегацией США
В Театре Вахтангова рассказали о последних днях Владимира Симонова
McDonald's зарегистрировал в России два товарных знака
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.