07 ноября 2025 в 18:45

Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Подмосковье за неделю раскрыли дело об убийстве таксиста. Оказалось, что к преступлению причастна бывшая сотрудница прокуратуры и ее дядя. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой криминальной истории.

Hyundai Solaris превратился в пепел

31 октября 2025 года на съезде с трассы А-108 у деревни Колычево в Подмосковье был найден сгоревший Hyundai Solaris. В багажнике авто лежало тело мужчины без конечностей. Как пишет Telegram-канал «Законник», позже установлено: погибший — 42-летний Керимов Гурбан Рамиз Оглы, музыкант и таксист.

Также удалось установить, что Керимов имел близкие отношения с прокурором отдела надзора прокуратуры Москвы по фамилии Матусевич.

Как пишет «Законник», вечером 30 октября между ними произошла ссора в машине. По признанию Матусевич, Керимов оскорблял и бил ее, утверждает источник. В ответ она ударила его локтем по голове, после чего он потерял сознание и умер, пишет источник. Женщина рассказала, что отвезла тело в лесополосу и подожгла автомобиль.

Однако позже по системе «ГЛОНАСС» и по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Матусевич была не одна на месте убийства. Рядом находился автомобиль ее дяди.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Попросила дядю поговорить с женихом

7 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что к убийству все-таки причастен дядя экс-прокурора. По данным канала, Керимов постоянно оскорблял свою спутницу и бил, из-за чего та попросила своего родственника припугнуть избранника, но тот «чуть перестарался» и убил жениха племянницы.

Как пишет Baza, вместе родственники замыли следы, отвезли труп на машине к трассе и подожгли, дядю и племянницу в итоге задержали на границе — они пытались сбежать из страны.

Скрылись с места преступления

Ближе к вечеру того же дня пресс-служба подмосковного управления СКР подтвердила, что в убийстве подозревают именно дядю экс-прокурора.

«30 октября 2025 года обвиняемый, находясь на территории недостроенного домовладения в районе деревни Перхурово, в ходе конфликта совершил убийство мужчины, с которым состояла в отношениях его племянница. О произошедшем обвиняемый сообщил своей родственнице, они совместно переместили тело потерпевшего в багажник его автомобиля и вывезли в безлюдное место неподалеку от деревни Колычево. Облив машину жидкостью для розжига, подожгли ее, после чего с места скрылись», — подтвердили в СКР.

Сгоревший автомобиль нашли прохожие. Тут же был отработаны все люди из ближайшего окружения погибшего и задержан 58-летний подозреваемый.

Уточняется, что и дяде, и его племяннице инкриминируется статье об угоне автомобиля. А последней вменяют укрывательство преступления.

убийства
уголовные дела
происшествия
криминал
пожары
поджоги
насилие
Подмосковье
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
