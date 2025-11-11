Кровавый долг: голову убитой девушки спрятали в игрушке Hello Kitty

В 1999 году в Гонконге пропала 23-летняя хозяйка местного ночного клуба. Позже ее голову нашли спрятанной в большой синтепоновой игрушке Hello Kitty. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой криминальной истории.

Задолжала $2500

Все началось с того, что 23-летняя Фань Ман-Йи задолжала крупную сумму местному гангстеру, члену гонконгской ОПГ. На тот момент речь шла о сумме эквивалентной $2500, пишет журнал People.

Главным свидетелем в этом деле вскоре стала 13-летняя школьница. В официальных документах ее представили как А Фонг. Девочка была членом ОПГ и неоднократно видела, как Фань Ман-Йи подвергалась пыткам. Предварительно пострадавшую накачивали наркотиками.

Девочку из ОПГ преследует призрак

В мае 1999 года А Фонг пришла в полицейский участок в Цим Ша Цуй и рассказала офицерам, что ее преследует призрак женщины, которая умерла в ее квартире на Гранвилл Роуд. Полиция сначала не поверила ребенку, но затем проследовала за ней до квартиры и обнаружила три пакета с расчлененными останками Фань.

По словам подростка, на протяжении нескольких недель Фань подвергали избиениям, морили голодом и ограничивали свободу. 13-летняя девочка призналась, что иногда становилась и участницей этих нападений.

Ее череп был зашит в синтепоновую игрушку Hello Kitty, а остальные части тела были выброшены вместе с бытовым мусором. Впоследствии они так и не были найдены. Согласно материалам дела, на месте также был найден пакет с зубом убитой девушки и некоторыми органами.

По делу были задержаны трое мужчин, один из которых пытался сбежать в материковый Китай. Все трое были приговорены к пожизненному заключению.

Хотела наладить жизнь

В блоге TrueCrimeDiscussion на Reddit отмечается, что путь на социальное дно для Фань Ман-Йи начался в 1996 году, когда она вступила в отношения с наркозависимым мужчиной. Вскоре она стала созависимой и на фоне употребления веществ даже смогла выносить здорового ребенка.

В 1999 году она попыталась бросить наркотики и расстаться с мужем. При этом она начала заниматься проституцией и украла у одного из клиентов $500. Чтобы замять дело, с нее потребовали сумму пятикратную той, что она похитила. В связи с этим девушка обратилась за помощью к знакомому из ОПГ. Но позже не смогла вовремя вернуть долг.

Профессор социологии Гонконгского университета и директор Центра криминологии Карен Джо-Лайдлер отмечала в интервью журналистам, что убийство вписывается в рамки того периода, но считает его аномальным.

«Я понимаю, что это связано с эпохой жестоких событий в Гонконге, но я рассматриваю это как единичный случай, произошедший на фоне интенсивного употребления метамфетамина и всех последствий, которые возникают при хроническом употреблении этого наркотика», — говорит она.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

Читайте также:

«В морду получишь»: почему чернокожих секс-работниц выкидывают из окон?

Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок

Бойцовский клуб по-кубански: беззубая пацанка кошмарит Краснодар