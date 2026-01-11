В Китае с начала 2026 года арестовали уже двух россиян за курение

В первую неделю 2026 года власти Китая задержали двух россиян за курение в самолете, сообщили в посольстве России в КНР. Детали происшествий пока остаются неизвестными.

Посольство обратило внимание на то, что в соответствии с китайским законодательством на борту самолетов категорически запрещено курить, в том числе электронные сигареты, вейпы и устройства для нагревания табака. Запрет охватывает все стадии полета и действует на всех участках воздушного судна.

Несоблюдение данного порядка рассматривается как грубое нарушение, которое может повлечь за собой административный арест на срок от пяти до 15 дней, значительный штраф и внесение в «черный список» неблагонадежных пассажиров. Также за это может грозить временное ограничение на пользование услугами китайских авиаперевозчиков сроком до одного года.

