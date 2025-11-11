«Хорошо, что папа не извинился»: дочь посадила отца-педофила на 20 лет

Правозащитница Анастасия Даниленко в интервью Юлии Меньшовой рассказала, как посадила на 20 лет своего отца-растлителя. Девушка призналась, что специально посещала в даркнете сайты сообществ педофилов, чтобы понять своего отца. NEWS.ru рассказывает, как пережитый опыт повлиял на Даниленко.

Юрист, а не психолог

Анастасия Даниленко — одна из дочерей в многодетной семье из Карелии. В доме учительницы и безработного мужчины воспитывались четыре девочки, две из которых переживали насилие со стороны отца с дошкольного возраста.

Сейчас Анастасии 28 лет, она практикующий юрист. После того как отца удалось посадить на 20 лет, Анастасия завела бот поддержки для жертв насилия и теперь помогает пострадавшим написать заявления на их обидчиков и вести процесс.

Недавно Анастасия забрала документы из вуза, где получала образование психолога. Девушка признается, что сейчас, помогая жертвам насилия, предпочитает заниматься именно юридической частью. Моральную поддержку те, кто к ней обращается, получают от психологов, которые примкнули к инициативе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пошла на форум педофилов

Также Анастасия ведет видеоблог, где сначала рассказывала свою историю, взяла интервью у своей мамы и сестры, а теперь активно снимает беседы с другими жертвами насилия.

В интервью Юлии Меньшовой Анастасия признается, что поначалу даже пыталась понять своего отца и посетить сайт педофилов в даркнете. Но попытка оказалась тщетной.

«Я зашла в даркнете на форум педофилов, где они об этом всем рассказывают открыто. И я у них попыталась узнать, почему так, зачем это, что у них в головах. И вот тогда я начала понимать, что это все максимально деструктивно. Нельзя этим заниматься. Нельзя пытаться понять, что у сумасшедшего в голове», — констатирует девушка.

Хорошо, что не извинился

Сестры Даниленко не сразу смогли добиться возбуждения уголовного дела против отца, поскольку сроки давности по преступлениям против них уже истекли. Из-за этого правозащитница ратует, чтобы сроки давности по педофильским статьям исчислялись с момента наступления совершеннолетия жертвы.

Анастасия рассказывает, что в школьные годы звонила на горячую линию психологической помощи и рассказывала свою историю, но на том конце провода женщина посоветовала ей «не рушить семью», если сейчас отец не продолжает насиловать ее.

Правозащитница убеждена, что у жертв растления должна быть возможность постоять за себя спустя годы, когда они в момент совершеннолетия станут обладателями всего комплекса гражданских прав.

Чтобы наказать отца, Анастасии пришлось найти других его жертв. Одной из них оказалась ее двоюродная сестра. Мужчина неоднократно насиловал девочку, когда оказывался дома у ее родителей. Также жертвами стали два мальчика из той же деревни в Карелии, где жила семья растлителя. Но в суде они в итоге выступали как свидетели.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Только на первом заседании мужчина узнал, что инициатором дела против него стала не племянница, а родная дочь.

«Мы стояли около зала суда, и его проводили к нему. Он увидел меня и так разозлился: „А ты здесь что делаешь, сучка?“ А я специально приехала, у меня не было повестки. Возможно, его адвокаты настаивали, чтобы меня не звали, а я пришла и выступала на заседании. Ну и разозлила его. Возможно, это доставило мне удовольствие какое-то. Сейчас это уже такое злорадство, чтобы он понял, что я не дурочка, которой он меня выставлял всегда. Я могу за себя постоять», — говорит Анастасия.

Позже, во время очной ставки, отец даже не извинился перед Анастасией.

«Мне казалось, что он как-то раскается, скажет что-то, извинится. Но это подпитывало бы мое чувство, что есть там какой-то хороший папа, которого я тоже посадила в тюрьму, и вот себя за это я буду винить. Но этого хорошего папы нет, и лучше эту иллюзию не подпитывать. Так что, может быть, это и хорошо, что он не извинился», — признается Анастасия.

