Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований

Суд в один день закрыл дело столичного насильника Николая Еланцева. Его отправили домой на инвалидной коляске. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного разбирательства и новой жизни столичного маньяка.

Инсульт отбил память?

Против столичного северо-восточного маньяка Еланцева было возбуждено уголовное дело по 25 эпизодам изнасилований прошлых лет. К моменту возбуждения дела у мужчины уже подходил к окончанию 19-летний срок, назначенный ему в 2004 году по аналогичным преступлениям.

Отбывая наказание, мужчина пережил два инсульта. На судебное заседание 11 ноября он явился в инвалидной коляске, видно в репортаже НТВ. Речь 73-летнего мужчины была невнятной и в разговоре с журналистами он утверждал, что не помнит ничего о своих преступлениях.

На преступления ходил в униформе

Тем не менее следователи, которые добрались до архивов, установили схожесть всех эпизодов. Приметы маньяка были идентичны — на одной из рук не было несколько пальцев, а также из-за отсутствия зубов у мужчины был характерный дефект речи.

Все преступления он совершал в синей униформе и в кепке. Так одевались либо коммунальщики из управляющих компаний, либо специалисты по ремонту лифтов. Такую униформу он выбрал неслучайно — в кабину лифта с работником из вышеуказанных сфер заходить никто не боялся, даже дети.

В октябре Следственный комитет опубликовал видео с показаниями одной из потерпевших. Девушка с заблюренным лицом рассказала в кадре следователю, как пережила изнасилование в 2003 году.

«В районе около восьми часов вечера я возвращалась домой. Около трансформаторной будки возле детского сада, напротив моего дома, подошел человек, схватил меня за локоть. Я попыталась дернуться. Мне было сказано, что у него в руках нож», — рассказывает потерпевшая.

После девушка попыталась предложить насильнику ценности, но тот заявил, что они ему не нужны.

«Потащил меня за трансформаторную будку. Тогда там был еще гараж, который сейчас уже снесен. Дальше я попыталась предложить ценности, откупиться от того, что со мной происходит. Человек отказался. Сказал, что ему это не нужно, ему нужно другое. Мне было сказано, что если что — меня зарежут. Он пытался мне на горло надавить», — рассказала девушка.

При этом все-таки грабить своих жертв мужчина не гнушался. Часто он присваивал драгоценности, чтобы перепродать их.

Истекли сроки

Дело было закрыто в день первого же заседания. Суд постановил, что у инкриминируемых преступлений истекли сроки давности. По последнему инциденту они истекли еще в 2018 году.

Мужчину в суде сопровождала супруга, с которой он отправился к себе домой. Брак они заключили, когда Еланцев уже отбывал наказание за свои преступления.

Тем не менее маньяка не сняли с административного надзора. Его по-прежнему будут проверять полицейские и интересоваться, как устроены его будни.

