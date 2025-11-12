В Подмосковье ребенок потянулся за деньгами и получил страшную травму

В подмосковном Красногорске девятилетний ребенок получил травмы кисти в результате взрыва. Он попытался поднять с земли на детской площадке купюру, однако внезапно раздался хлопок, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источников, инцидент случился около спортивной школы на улице Пионерской. Ребенок направлялся на тренировку по кикбоксингу и заметил на земле денежную купюру. Мальчик потянулся, чтобы ее поднять, и в этот момент произошел мощный взрыв, в результате которого ребенок получил тяжелые повреждения кисти и пальцев руки.

Свидетели происшествия оперативно оказали первую помощь пострадавшему, закрыв травмированную конечность шапкой для предотвращения попадания инфекции в рану. После этого ребенка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение.

В родительских чатах активно распространяется информация о случившемся с предупреждениями не трогать подозрительные предметы. По предварительным данным, причиной взрыва стало неизвестное устройство.

