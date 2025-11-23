Базуки ампутируют? Известный блогер может остаться без рук: что известно

Блогеру Руки-Базуки может грозить ампутация верхних конечностей, пишут Telegram-каналы. Что об этом известно, каково состояние Кирилла Терешина, правда ли у него плохие анализы, что рассказывает сам блогер?

Правда ли Терешин может лишиться рук

Терешину может потребоваться несколько операций, чтобы спасти руки, однако их проведение в данный момент невозможно из-за плохих анализов, утверждает Telegram-канал SHOT. Прежде чем хирургическое вмешательство, в том числе с целью пересадки кожи, станет возможным, необходимо стабилизировать состояние блогера, но время работает против него, пишет источник.

Рукам-Базукам для проведения операций, как утверждается, требуется помощь трех специалистов: сосудистого, пластического и реконструктивного хирургов.

Что рассказывает сам Терешин о своем состоянии

Терешин продолжает вести соцсети. В своем Telegram-канале он сообщил 20 ноября, что получил результаты анализов в преддверии операции по пересадке кожи с правого бицепса на левый. Блогер рассказал, что некоторые данные в текущих выписках могут быть некорректными.

«На прошлых анализах [на] протромбин (по Квику) показатель был завышен (этот анализ отвечает за свертываемость крови в организме). С такими показателями нельзя делать операцию. В прошлый раз, когда хирург сказал мне сдать этот анализ в развернутой форме (полной), результаты в другой клинике были идеальные», — написал Терешин.

Также блогер утверждает, что в прошлых анализах показатель эстрадиола был значительно ниже, чем в текущих. По словам Рук-Базук, «это просто бред», так как он почти год не употребляет алкоголь, никотин и питается только вареной пищей.

«Это с учетом того, что мы его (эстрадиол. — NEWS.ru) восстанавливали антиэстрогенами <...> и никакие стероиды не употребляли. <...> И врач мне это в цвет сказал, что такого быть не может», — добавил Терешин.

Блогер Кирилл Терешин Фото: Социальные сети

В своем канале блогер уже длительное время рассказывает о состоянии левой руки. Он периодически публикует видеоролики, на которых можно увидеть бицепс со шрамами и фрагментами почерневшей кожи.

Почему у Терешина начались проблемы со здоровьем

Проблемы со здоровьем у Терешина начались в 2017 году, когда он сделал несколько инъекций синтола в плечи, что спровоцировало деградацию тканей.

SHOT утверждает, что в июне 2025 года ему провели несколько операций, удалив только 70% вещества, полное изъятие синтола привело бы к немедленной ампутации. Сейчас инородная субстанция убивает ткани изнутри.

Что говорят врачи о состоянии Терешина

Еще в 2024 году издание KP.RU со ссылкой на дерматолога-подолога писало, что Терешин сильно болен. По словам специалиста, из-за всех проведенных операций блогеру грозит отмирание тканей.

«Происходящие изменения в теле связаны с многочисленными инъекциями. Он полностью „сделанный“. Везде силикон, который плохо приживается. Шрамы у него не от пластических операций, а от введения препаратов. Все это очень опасно», — объяснила дерматолог.

Медик отметила, что блогер вкалывал себе гиалуроновую кислоту, которая может спровоцировать абсцессы и флегмоны. Кроме того, ткани в его теле перегружены, добавила она.

