Тепло до +9 с ледяными дождями: прогноз погоды в Москве на новую неделю

Последняя неделя ноября в Москве начнется с экстремальной погоды. Чего ждать, сколько будет градусов на неделе с 24 по 30 ноября, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 23 ноября

Синоптики в Telegram пишут, что в ночь на 23 ноября погода в третий раз попыталась сформировать снежный покров в Москве. На ВДНХ высота снега составила 1 см, в Тушино — 2 см, а на территории Московской области самый высокий снежный покров образовался в Кашире и Дмитрове и вырос до 5 см.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал, что в воскресенье антициклон покажет москвичам «забытое» солнце.

«В облаках над регионом появятся прояснения, и мы увидим редкое в нынешнем ноябре солнце, и обойдется без осадков, местами сохранится гололедица. Температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов, по области — до плюс 3. Атмосферное давление будет расти», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов в Москве на новой неделе, будет ли тотальная оттепель?

С начала новой недели погода в Москве резко изменится: Леус прогнозирует в понедельник мокрый снег, переходящий в ледяные дожди, ночью и утром гололед. Местами может выпасть до 8–13 мм осадков (около четверти от месячной нормы ноября). Температура воздуха ночью от нуля до минус 2, а днем — плюс 4–6 градусов.

«Активный южный циклон принесет осадки в виде снега и мокрого снега, местами пройдут ледяные дожди, ожидается формирование гололедов. Днем регион попадет в теплый сектор циклона, наполненный обильными дождями и хорошо прогретыми воздушными массами, температура окажется на 5–6 градусов выше климатической нормы. Сопровождать перемещение циклонического вихря будет порывистый ветер. Ну а поздним вечером понедельника столицу пересечет уже холодный атмосферный фронт. Дожди примут кратковременный характер и перейдут в мокрый снег, а затем прекратятся. К утру вторника в мегаполисе гололедица и до минус 2 градусов. Днем без осадков и чуть выше нуля. В такой ситуации на дорогах очень скользко. Будьте внимательны и осторожны!» — предупредил синоптик.

По данным Foreca, осадки во вторник сделают перерыв, но потом возобновятся. 26–27 ноября выпадет больше 6 мм дождя. При этом в Москве резко потеплеет, к четвергу температура вырастет до плюс 7–9 градусов. К следующим выходным вновь похолодает, на небе покажется солнце при слабом плюсе.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, удержится ли снег

23 ноября Санкт-Петербург находится на периферии циклона.

«Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Будет ветрено. Температура воздуха — плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области — до плюс 5. Атмосферное давление около нормы. В понедельник временами снег, гололедица, в течение суток от 0 до минус 2», — сообщил Леус.

Специалисты Foreca прогнозируют, что погода в Петербурге будет противоположной погоде в столице: в среду и четверг похолодает до минус 4 градусов, возможны прояснения в тучах, а к выходным, наоборот, пройдут дожди и потеплеет до плюс 5 градусов. Начало зимы Санкт-Петербург встретит с положительной температурой воздуха и плотной облачностью.

