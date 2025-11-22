«Бабье лето» в декабре? Прогноз погоды в Москве, когда ляжет снег

Выпавший снег растает, и в Москву придет мощная оттепель, обещают синоптики. Чего ждать в выходные, когда вернется «бабье лето», будут ли морозы?

Какая погода пришла в Москву в выходные 22–23 ноября

Синоптики прогнозируют в Москве в выходные маловыразительную пасмурную погоду практически без осадков.

«Синоптическую ситуацию в столичном регионе сформирует вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт. Он сохранит в мегаполисе облачную погоду, вызовет небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и удержит дневную температуру на пару градусов выше климатической нормы. Температура воздуха — плюс 1–3 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти. В воскресенье местами небольшой снег, гололедица, ночью — от 0 до минус 2, днем — от минус 1 до плюс 1 градуса», — прогнозирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Какой будет погода в Москве на неделе, когда ляжет снег

Новая неделя начнется в Москве с оттепели и сильного снегопада с мокрым снегом. Погода на неделе будет довольно стабильной, рассказала NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова, температура воздуха почти не будет меняться: в ночные часы с 24 по 30 ноября будет от минус 4 до плюс 1 градуса, днем — между минус 2 и плюс 3 градусами. Такой характер погоды и температурный режим выше климатической нормы на два-три градуса.

«Наверное, самая сложная погода будет в понедельник, там погоду будет определять атлантический циклон, и в зависимости от того, какой траекторией он будет перемещаться по Центральному району, у нас вероятны осадки как в виде снега, так и в виде мокрого снега и даже дождя, — отметила Позднякова.

Foreca прогнозирует, что очень теплая для конца ноября погода с жидкими и полужидкими осадками задержится на всю неделю. Самым «жарким» днем станет четверг, 27 ноября, когда температура в Москве вырастет до плюс 8 градусов и прольется 7,5 мм осадков.

Что за «бабье лето» в декабре, какая погода будет в Москве

В Сети комментируют новую оттепель в Москве, называя ее декабрьским бабьим летом. Согласно долгосрочному прогнозу «Метеоновости», в конце ноября температура в столице начнет расти, к 1 декабря достигнет плюс 3 градусов. Теплая погода может задержаться как минимум на первую неделю декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объявил, что в начале календарной зимы снега и морозов ждать не стоит.

«На большей части российской территории — теплая погода», — объявил он.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, сколько будет градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Северной столице на выходных атлантический циклон будет выражен еще ярче, чем в Центральной России, предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Циклон принесет нам даже больше тепла, чем было в последние дни, и днем температура в Санкт-Петербурге вырастет до плюс 3 градусов. Как только днем потеплеет, осадки будут идти в виде дождя и мороси. В понедельник новый циклон, но уже с юга. Вот он и принесет нам снова снег, местами по области даже сильный снег. Ночью [на понедельник] будет небольшая отрицательная температура, которая большую часть дня сохранится и по территории области. Так что все осадки ожидаем именно в виде снега», — объявил Колесов в своем Telegram-канале.

Foreca прогнозирует, что как и в Москве, в Санкт-Петербурге с 27 ноября начнется «бабье лето», температура к выходным вырастет до плюс 3–4 градусов, и за четыре дня (27–30 ноября) выпадет 14,1 мм осадков: снега, ледяного дождя, мокрого снега и дождя.

Согласно долгосрочному прогнозу «Метеоновости», в Санкт-Петербурге в начале декабря также ожидается «бабье лето»: к 1 декабря дневная и ночная температура вырастет до плюс 6 градусов и на неделе не опустится ниже нуля.

