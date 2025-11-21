Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 17:28

Москвичам рассказали, какой будет погода в последнюю неделю осени

Метеоролог Позднякова: погода в Москве с 24 по 30 ноября будет стабильной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Погода на следующей неделе, с 24 по 30 ноября, будет для жителей столичного региона довольно стабильной, рассказала в беседе с NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха почти не будет меняться на протяжении всех семи дней. Однако, в понедельник москвичей могут ждать сюрпризы, уточнила она.

Наверное, самая сложная погода будет в понедельник, там погоду будет определять Атлантический циклон, и в зависимости от того, какой траекторией он будет перемещаться по Центральному району, у нас равновероятные осадки, как преимущественно виде снега, так и преимущественно в виде мокрого снега и даже дождя, — отметила Позднякова.

Она добавила, что в ночные часы с 24 по 30 ноября температура воздуха будет в пределах от +1 до -4 градусов Цельсия, дневная температура установится между отметками от -2 до +3 градуса. По словам Поздняковой, такой характер погоды и температурный режим выше климатической нормы на два-три градуса.

Метеоролог отметила, что на следующей неделе в Москве и области не ожидается сильного ветра, однако он будет «довольно плотный» из-за перепадов атмосферного давления.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегом покрыто около 90% территории страны. Согласно данным метеоролога, к концу текущей недели от снежного покрова освободится практически весь Приволжский федеральный округ.

