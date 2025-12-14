Военкорам предложили дать особый статус и соцгарантии

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты фракции подготовили законопроект, который вводит для военных корреспондентов статус ветерана военной журналистики, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Им, а также семьям погибших репортеров, предлагают предоставить ряд социальных льгот.

Проект закона направлен на поддержку сотрудников СМИ, которые неоднократно работали в особых условиях, включая зоны специальной военной операции. Для них предусмотрены меры, аналогичные поддержке ветеранов боевых действий: компенсация оплаты ЖКУ, льготы при пенсионном обеспечении, внеочередная медпомощь и другие.

Как отметил в разговоре с РИА Новости Слуцкий, журналисты на передовой — это люди, которые без страха смотрят войне в лицо. По его словам, они плечом к плечу с военнослужащими проходят боевой путь. Однако до сих пор государство не признавало их заслуги в полном объеме.

Журналист, который годами выезжает на задания в боевые районы, в итоге оказывается без социальных гарантий, а семьи погибших военкоров — без поддержки, которой они заслуживают. Это решение назрело давно, — подчеркнул глава политической силы.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон «О ветеранах», предоставляющие статус ветерана боевых действий участникам СВО, заключившим контракты с Минобороны РФ с 1 октября 2022-го по 1 сентября 2023 года. Социальный фонд автоматически назначит ежемесячные выплаты без заявлений.