03 января 2026 в 12:24

Панарин разгромил «Флориду» двумя голами и передачей

Два гола и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду»

Артемий Панарин Артемий Панарин Фото: Matt Cohen/Icon Sportswire/Global Look Press
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Флориду Пантерз» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в рамках «Зимней классики» в Майами. Ключевую роль в победе сыграл Артемий Панарин, набравший три очка.

Матч состоялся на бейсбольном стадионе «Лоан Депот парк» и собрал 36 153 зрителя. В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил Мика Зибанежад, еще два гола забил Артемий Панарин, у «Флориды» отличился Сэм Райнхарт.

Панарин также сделал голевую передачу и был признан второй звездой встречи. Он набрал семь очков в матчах НХЛ под открытым небом и повторил рекорд лиги. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 37, а Сергей Бобровский совершил 15 сейвов после 19 бросков. Победа прервала трехматчевую серию поражений «Рейнджерс», в то время как «Флорида» проиграла в третий раз в четырех последних играх.

Ранее российского хоккеиста Ивана Демидова из «Монреаля» признали лучшим новичком месяца в НХЛ по итогам декабря 2025 года. В 14 матчах он набрал 14 очков, забросив 4 шайбы и отдав 10 голевых передач, опередив остальных дебютантов по этому показателю.

Артемий Панарин
Сергей Бобровский
спортсмены
матчи
