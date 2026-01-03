Посол рассказал, как в Нидерландах относятся к СССР и победе над нацизмом

Вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии во время Второй мировой войны остается в памяти у многих граждан Нидерландов, заявил ТАСС посол Российской Федерации в королевстве Владимир Тарабрин. При этом дипломат отметил, что в национальной исторической науке и культуре Нидерландов традиционно доминирует другой нарратив. Основное внимание уделяется роли армий Соединенных Штатов, Великобритании и Канады в победе над нацизмом.

Вторая мировая война в Нидерландах по-прежнему занимает важное место в общественном сознании. Многие голландцы помнят и чтут вклад Советского Союза в разгром гитлеровской Германии, — заявил дипломат.

Ранее Тарабрин говорил, что антироссийская политика, которую проводит правительство Нидерландов в последние годы, получила дополнительное укрепление после того, как на досрочных парламентских выборах победило леволиберальное движение «Демократы-66», выступающее за тесную интеграцию с Европейским союзом. Дипломат также подчеркнул, что враждебная России повестка в этой стране носит не ситуативный, а системный и долгосрочный характер.

До этого сообщалось, что итоги голосования в Нидерландах представляют собой тревожный сигнал для всего Евросоюза. Результаты выборов показывают, что традиционные политические силы больше не могут обеспечить стабильность. Нидерланды долгое время считались символом либеральной толерантности и европейской интеграции. Однако теперь общество страны раскололось на два лагеря.