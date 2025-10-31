Раскрыт признак глубокого раскола в обществе одной европейской страны BZ: выборы в Нидерландах показали глубокий раскол в обществе

Выборы в Нидерландах стали сигналом для Евросоюза о том, что политические силы больше не могут гарантировать стабильность, пишет Berliner Zeitung. Журналисты уточнили, что страна, некогда олицетворявшая либеральную толерантность и европейскую интеграцию, разделилась на два лагеря после того, как Роб Йеттен от партии «Демократы 66» незначительно обошел Партию свободы Герта Вилдерса.

Данная ситуация – итог многолетних неудач ведущих политических сил, сказано в публикации. В статье также напомнили про фигуру генсека НАТО Марка Рютте, который сначала спровоцировал крупный политический кризис в Нидерландах, а затем занялся ослаблением позиций в мире Альянса.

Ранее стало известно, что проевропейская левоцентристская партия «Демократы-66» лидирует на выборах в парламент Нидерландов с 27 мандатами. По данным The New York Times, антимигрантская Партия свободы занимает второе место с 25 мандатами в парламенте. Так как ни одной из партий не удалось добиться абсолютного большинства, следующим шагом станет формирование коалиций через объединение с другими фракциями.

