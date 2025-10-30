Стало известно, какие силы лидируют на выборах в Нидерландах Проевропейская партия «Демократы-66» лидирует на выборах в Нидерландах

Проевропейская левоцентристская партия «Демократы-66» лидирует на выборах в парламент Нидерландов с 27 мандатами, сообщает американская газета The New York Times. По ее информации, антимигрантская Партия свободы занимает второе место с 25 мандатами в парламенте.

Левоцентристская партия «Демократы 66» получит 27 мест в 150-местной палате представителей, что станет самой большой долей. За ней следует антимигрантская Партия свободы Герта Вилдерса с прогнозируемыми 25 местами, — говорится в материале.

Так как ни одной из партий не удалось добиться абсолютного большинства, следующим шагом станет формирование коалиций через объединение с другими фракциями. Журналисты отмечают, что столь небольшой разрыв в количестве мандатов — показатель поляризации всей Европы, где люди все чаще оказываются недовольны вопросами миграции, преступности и стоимости жилья.

Ранее проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович заявил, что парламентские выборы в Молдавии прошли с массовыми нарушениями и стали попыткой Запада создать второй фронт против России. По его словам, действующая власть «протащила» результаты с помощью манипуляций и поддержки извне.