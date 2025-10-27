Заветный статус получили бойцы СВО, подписавшие контракт до осени 2023 года Путин утвердил статус ветерана для подписавших контракт с МО до осени 2023 года

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон «О ветеранах», устанавливающие статус ветерана боевых действий для участников СВО, заключавших контракты с Минобороны с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023-го. Документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки предусматривают, что этим военнослужащим назначается ежемесячная выплата со дня признания их ветеранами боевых действий. Социальный фонд будет предоставлять их без каких-либо заявок. Кроме того, социальную поддержку получат участники СВО, ставшие инвалидами после ранений или заболеваний при боевых действиях.

Изменения также касаются военнослужащих МЧС, занимавшихся разминированием территорий Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Порядок выдачи удостоверений ветеранов боевых действий установит правительство.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий штурмовикам-добровольцам СВО статусы ветерана и инвалида боевых действий. Ежемесячные денежные выплаты для этой категории граждан будут устанавливаться территориальными органами Социального фонда РФ.