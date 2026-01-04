Белый дом репостнул кадры с Мадуро в здании DEA

В Сети появилось видео, на котором похищенного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро ведут по коридору в антинаркотическом управлении в Нью-Йорке. На кадрах, которые в соцсети Х репостнул Белый дом, сотрудники службы по борьбе с наркотиками США (DEA) ведут лидера в шапке и с открытым лицом по коридору.

На полу можно увидеть надпись DEA NYD, она указывает на нью-йоркское отделение ведомства. В конце видео Мадуро на английском языке пожелал окружавшим его людям доброй ночи и «счастливого Нового года».

Ранее стало известно, что Мадуро, предположительно, вывели из самолета, доставившего его на территорию США. После того как борт приземлился в штате Нью-Йорк, политика немедленно взяли под стражу федеральные агенты. По данным журналистов, его голова была покрыта, а движения скованы.

Также главы внешнеполитических министерств России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков в ходе телефонного разговора выступили с совместным требованием. Они призвали немедленно освободить президента Венесуэлы и восстановить его полномочия.