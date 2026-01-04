Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 06:51

В Британии назвали новые цели Трампа после Венесуэлы

Guardian: Иран и Дания могут стать новыми целями США после Венесуэлы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Следующими целями для внешнеполитических действий администрации США могут стать Иран и Дания, пишет британская газета The Guardian. По мнению издания, события в Венесуэле должны вызвать немедленную тревогу у всех врагов Вашингтона.

Президент Дональд Трамп ранее выражал готовность к радикальным действиям в отношении этих государств. Его политика, как считает газета, ускоряет переход к миру, где исход противостояния решает военная сила и готовность ее применить.

События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям, — указано в сообщении.

Издание напоминает, что в последние дни Трамп заявлял о поддержке антиправительственных протестов в Иране, а его представители угрожали установить контроль над Гренландией «любыми необходимыми средствами». Эти заявления на фоне силовой операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро, заставляют предположить, что администрация США готова на новые масштабные шаги.

Ранее стало известно, что Мадуро, предположительно, вывели из самолета, доставившего его на территорию США. После того как борт приземлился в штате Нью-Йорк, политика немедленно взяли под стражу федеральные агенты. По данным журналистов, его голова была покрыта, а движения скованы.

