Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 января: инфографика

В ночь на 4 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 90 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«37 — над территорией Брянской области, 22 — над территорией Курской области, 11 — над территорией Калужской области, 11 — над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, четыре — над территорией Тульской области, два — над территорией Воронежской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Ростовской области, один — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.