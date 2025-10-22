Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:50

Власти одобрили закон, которого ждали многие участники СВО

Совфед решил одобрить закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предоставляющий штурмовикам-добровольцам СВО статусы ветерана и инвалида боевых действий. Данная законодательная инициатива была внесена правительством Российской Федерации. Ежемесячные денежные выплаты для этой категории граждан будут устанавливаться территориальными органами Социального фонда РФ.

Особенностью нового закона является автоматическое назначение выплат тем лицам, которые не реализовали свое право на их получение. Для этого не потребуется подача дополнительных заявлений.

В пояснительной записке к документу указывалось, что действующие нормы о присвоении статусов ветерана и инвалида боевых действий уже распространяются на добровольцев СВО. Однако они не охватывают граждан, участвовавших в спецоперации в составе штурмовых подразделений по контракту с Министерством обороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Ранее ЛДПР объявила о старте программы по содействию в трудоустройстве участников специальной военной операции. Данный проект уже получил одобрение президента России Владимира Путина. Реализация инициативы начнется в ближайшее время и будет нацелена на всестороннюю интеграцию ветеранов в гражданскую жизнь.

ветераны
Совет Федерации
законы
контрактники
