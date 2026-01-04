Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 08:09

Стало известно, где держат Мадуро

CBS News: Мадуро и его жена дожидаются суда в бруклинском СИЗО

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес находятся в следственном изоляторе в Бруклине, сообщают источники CBS News. Супруги были задержаны американским спецназом непосредственно в президентском дворце в Каракасе, после чего их доставили на самолете ФБР в США.

Как сообщает телеканал, сразу после прилета чету направили в федеральный изолятор в Бруклине для дальнейших следственных действий. Каракас и международное сообщество ожидают разъяснений правовых оснований этого задержания. Ожидается, что в ближайшее время Мадуро предстанет перед федеральным судом, где им предъявят обвинения в наркотерроризме.

Ранее сообщалось, что Мадуро прибыл в Нью-Йорк. Кортеж, сопровождаемый бронетехникой и вертолетами, проследовал на территорию Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Очевидцы сопроводили проезд силовиков аплодисментами.

До этого президент США Дональд Трамп охарактеризовал военную акцию в Венесуэле как исключительно эффективную и впечатляющую демонстрацию американской военной силы. По его словам, удар по Каракасу стал одним из самых ярких проявлений мощи Соединенных Штатов за всю их историю.

США
Венесуэла
Николас Мадуро
Бруклин
СИЗО
