Мадуро в сопровождении охраны привезли в Нью-Йорк MRC: Мадуро доставили в управление DEA на Манхеттене

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Нью-Йорк в сопровождении федеральных агентов, сообщает Telegram-канал Midnight Rider Channel. Его кортеж, сопровождаемый бронетехникой и вертолетами, проследовал на территорию Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Очевидцы сопроводили проезд силовиков аплодисментами.

По данным канала, после визита в DEA политика должны доставить в следственный изолятор в Бруклине. Для обеспечения его проезда власти перекрыли дороги, выставили усиленные патрули и установили баррикады.

В небе дежурили беспилотники, а на реке — лодки. Местные жители и зеваки в холодную погоду собрались у вертолетной площадки в ожидании прибытия высокопоставленного гостя. Для проезда кортежа перекрыли движение машин и пешеходов, расставили патрули силовиков.

Ранее экс-глава МИД Финляндии Тимо Сойни предположил, что за захватом президента Венесуэлы могут стоять договоренности между США и венесуэльскими военными. По его мнению, армия сыграла в этом инциденте ключевую роль. Он уверен, что без участия местных силовиков подобная операция была бы невозможна.