04 января 2026 в 07:27

Овечкин покинул лед с кровавой раной на лице

Овечкину разбили лицо во время матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/Global Look Press
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ. Инцидент произошел в воскресном матче против «Чикаго Блэкхокс» на льду «Кэпитал Уан-арены».

В третьем периоде Овечкин столкнулся с защитником гостей Луисом Кревьером, который попал капитану «Вашингтона» клюшкой в лицо. В результате удара у хоккеиста пошла кровь и откололся кусок зуба. Овечкин с трудом добрался до скамейки запасных, но, обработав рану, вскоре вернулся на лед.

После возвращения в игру Овечкин выразил претензии главному судье матча, который не усмотрел в действиях Кревьера нарушения правил. В итоге защитник «Чикаго» избежал наказания, что вызвало недовольство со стороны российской звезды и болельщиков «Вашингтона». Несмотря на травму, Овечкин доиграл матч до конца.

Ранее сообщалось, что Овечкин ввязался в драку в матче НХЛ против «Оттавы Сенаторз». Конфликт вспыхнул в первом периоде, когда защитник «Оттавы» Артем Зуб толкнул белорусского форварда «Вашингтона» Алексея Протаса. Ему потребовалась медицинская помощь. В результате судьи наказали Зуба двойным малым штрафом за грубость и подножку. Протас после медицинской проверки вернулся на лед и продолжил матч. Сам Овечкин очков не набрал.

