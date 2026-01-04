Атака США на Венесуэлу
Россиянам дали совет, как сохранить фигуру во время новогодних праздников

Эксперт Роскачества Махова: в праздники необходимо есть больше овощей и фруктов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обилие овощей и фруктов в рационе поможет сохранить фигуру во время новогодних праздников, заявила NEWS.ru руководитель Центра компетенций по продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. По ее словам, меню можно сделать легче и сбалансированнее, не жертвуя вкусом.

Традиционно обильный и калорийный новогодний стол может стать более легким и сбалансированным без ущерба для вкуса и праздничной атмосферы. Один из ключевых принципов, который позволит не испортить фигуру за 12 дней отдыха, — грамотное увеличение доли растительной пищи в меню. Важно не отказываться от любимых блюд, а разумно сбалансировать рацион. Задача — сместить акцент в сторону овощей, фруктов, зелени и качественных растительных альтернатив. Это не диета, а осознанный выбор в пользу того, чтобы после праздника чувствовать себя легко и комфортно, — пояснила Махова.

По ее словам, для избежания тяжести и переедания важно правильно формировать свою тарелку во время застолья. Она добавила, что сначала на нее стоит класть овощи, зелень, цельнозерновые продукты и бобовые, а уже затем дополнять другими более калорийными блюдами.

Секрет сохранения формы кроется не в количестве съеденного, а в его качестве и пропорциях. Основная проблема новогоднего стола — это дисбаланс в сторону тяжелых животных белков и жиров при явном дефиците клетчатки. Исправить это можно, сделав растительные продукты основой каждого приема пищи, а не просто гарниром. Составьте сбалансированную тарелку, чтобы избежать тяжести и переедания. В первую очередь стоит класть овощи, зелень, цельнозерновые продукты и бобовые, а уже затем другие блюда. Это создает естественный объем и дает длительное насыщение, что позволяет контролировать аппетит и избегать переедания калорийными продуктами, — резюмировала Махова.

Ранее нутрициолог Юлия Мелехова заявила, что снижение ежедневной активности и избыток калорий в рационе в праздничные дни приводят к набору лишнего веса. По ее словам, в такой период люди, как правило, меньше двигаются, и расход энергии снижается на 300–800 ккал в сутки.

