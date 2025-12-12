«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ

«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ Депутатам «Единой России» принадлежит более 75% мандатов в заксобраниях

Представителям «Единой России» принадлежит более 75,8% мандатов во всех законодательных собраниях регионов РФ, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. В представительных органах муниципалитетов депутаты занимают 84%, передает корреспондент NEWS.ru.

Якушев уточнил, что из 4073 региональных мандатов 3091 принадлежит единороссам. Он отметил, что мандаты других партий составляют лишь 24,11%, среди которых лидирует КПРФ (390 мандатов), за ней следуют СР (181) и ЛДПР (174). Якушев обратил внимание на то, что этот показатель растет с каждым единым днем голосования.

Хорошо это или плохо — не знаю, но коллегам из других партий, безусловно, стоит сделать выводы, их присутствие сокращается, конкуренция ослабевает, интерес к муниципальным выборам падает, — добавил он.

В заседании Генсовета также принял участие председатель партии Дмитрий Медведев. Он заявил, что «Единой России» следует активизировать партийный ресурс на международной арене на фоне прессинга в отношении страны. По словам замглавы Совбеза России, политическая сила всегда активно работает над укреплением позиций РФ.