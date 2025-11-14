Раскрыто, как ВСУ нарушали международную конвенцию в Курской области

ВСУ использовали для минирования Курской области запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины, следует из сюжета RT. Командир саперной роты с позывным Велес показал журналистам одну из находок, которая может сработать даже на ребенка.

Как только снимается крышка — мина становится противопехотной, что нарушает конвенцию, так как здесь очень много взрывчатого вещества. Масса продавливания становится всего лишь пять килограммов. То есть ребенок, либо любой гражданский, который на нее случайно наступит — взорвется, и от него ничего не останется, — пояснил Велес.

Он добавил, что саперы часто обнаруживают и нейтрализуют мины, произведенные в странах НАТО. Среди них есть противотанковые, противопехотные, магнитные, сейсмические, шрапнельные, фугасные, мины-ловушки и самодельные взрывные устройства.

