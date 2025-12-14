Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 01:17

Пять человек планировали массовое убийство на рождественском рынке в ФРГ

Полиция ФРГ задержала пять человек за подготовку теракта на рождественском рынке

Полиция Германии Полиция Германии Фото: IMAGO/Florian Gaul/Global Look Press
В Германии задержаны пять человек по подозрению в подготовке террористического акта на рождественском рынке. Иностранная спецслужба предоставила информацию о возможном нападении в районе Дингольфинга в Нижней Баварии, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержанными оказались трое марокканцев, один египтянин и один сириец. Аресты были проведены в пятницу, 12 декабря. Группа подозреваемых планировала осуществить наезд автомобилем на посетителей рождественской ярмарки.

По информации издания, один из задержанных, египтянин, являлся имамом местной религиозной общины. Ему инкриминируют подстрекательство троих марокканцев к совершению теракта.

В субботу четверым задержанным суд выдал ордера на арест. Пятый подозреваемый, сириец, чья причастность еще уточняется, также находится под стражей. Расследованием занимается Генеральная прокуратура Мюнхена.

Германия
теракты
рынки
мигранты
