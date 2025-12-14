Пять человек планировали массовое убийство на рождественском рынке в ФРГ

Пять человек планировали массовое убийство на рождественском рынке в ФРГ Полиция ФРГ задержала пять человек за подготовку теракта на рождественском рынке

В Германии задержаны пять человек по подозрению в подготовке террористического акта на рождественском рынке. Иностранная спецслужба предоставила информацию о возможном нападении в районе Дингольфинга в Нижней Баварии, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержанными оказались трое марокканцев, один египтянин и один сириец. Аресты были проведены в пятницу, 12 декабря. Группа подозреваемых планировала осуществить наезд автомобилем на посетителей рождественской ярмарки.

По информации издания, один из задержанных, египтянин, являлся имамом местной религиозной общины. Ему инкриминируют подстрекательство троих марокканцев к совершению теракта.

В субботу четверым задержанным суд выдал ордера на арест. Пятый подозреваемый, сириец, чья причастность еще уточняется, также находится под стражей. Расследованием занимается Генеральная прокуратура Мюнхена.

Ранее сообщалось, что второй Восточный окружной военный суд приговорил подростка к пяти годам в воспитательной колонии за вступление в неонацистскую группировку National Socialism / White Power (NS/WP, движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). В пресс-службе инстанции уточнили, что несовершеннолетний из Кузбасса поддерживал идеологию запрещенной организации и пропагандировал ее в Сети.