14 декабря 2025 в 00:48

Мужчина внезапно умер в машине во время сильного ветра под Саратовом

Сидевшего в автомобиле мужчину убило куском кровли во время шторма под Саратовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В селе Александров Гай Саратовской области в результате несчастного случая погиб мужчина. Сильным ветром с трехэтажного здания сорвало кусок кровли, который упал на автомобиль, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения.

Трагедия произошла на улице Красного Бойца. По предварительным данным спасателей, погибшим является мужчина 1981 года рождения. В момент происшествия он находился внутри своего автомобиля, на который обрушился тяжелый фрагмент крыши.

Саратовскую область накрыли экстремальные погодные условия. В регионе бушевал штормовой ветер с порывами до 25–27 метров в секунду, сопровождавшийся сильным снегопадом. В связи с этим все экстренные и коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы.

Неблагоприятные погодные условия привели к массовым происшествиям по всему региону. На пяти федеральных трассах были введены ограничения для большегрузов и автобусов. В населенных пунктах зафиксированы многочисленные отключения электроэнергии и падения деревьев. В городе Энгельс ветром частично сорвало кровли с корпусов двух больниц.

Ранее сообщалось, что вечером 13 декабря на Театральной площади Саратова шквалистый ветер повалил главную елку города. Дерево обломилось примерно посередине, и верхняя часть упала. Елочные огоньки продолжали при этом светиться.

