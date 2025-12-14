Суд встал на сторону сына принцессы Монако в деле о драке с фанатами

Суд встал на сторону сына принцессы Монако в деле о драке с фанатами NM: болельщики «Галатасарая» получили срок за драку с сыном принцессы Монако

Двое поклонников «Галатасарая» приговорены к условным срокам за потасовку с сыном принцессы Монако Стефании, пишет газета Nice-Matin. Инцидент произошел после футбольного матча Лиги чемпионов между «Монако» и турецким клубом.

Суд в Ницце вынес приговор отцу и сыну, избившим Луи Дюкрюэ и его друзей после игры 9 ноября. Конфликт, по данным следствия, начался из-за провокационных выкриков на турецком языке.

Двое фанатов турецкого клуба получили условные тюремные сроки [два месяца]за нанесение ударов и причинение травм сыну принцессы Стефании, а также двум его друзьям, — огласил судья.

Помимо этого, осужденным запретили въезд в Монако на три года. Им также придется выплатить по €1 тыс. каждому из трех потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что российскому полузащитнику греческого футбольного клуба ПАОК Магомеду Оздоеву не грозит тюрьма за драку с болельщиками АЕК. Россиянин и еще четверо его одноклубников были отстранены от игр на 10 дней за неспортивное поведение.