Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 03:03

Суд встал на сторону сына принцессы Монако в деле о драке с фанатами

NM: болельщики «Галатасарая» получили срок за драку с сыном принцессы Монако

Судейский молоток Судейский молоток Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двое поклонников «Галатасарая» приговорены к условным срокам за потасовку с сыном принцессы Монако Стефании, пишет газета Nice-Matin. Инцидент произошел после футбольного матча Лиги чемпионов между «Монако» и турецким клубом.

Суд в Ницце вынес приговор отцу и сыну, избившим Луи Дюкрюэ и его друзей после игры 9 ноября. Конфликт, по данным следствия, начался из-за провокационных выкриков на турецком языке.

Двое фанатов турецкого клуба получили условные тюремные сроки [два месяца]за нанесение ударов и причинение травм сыну принцессы Стефании, а также двум его друзьям, — огласил судья.

Помимо этого, осужденным запретили въезд в Монако на три года. Им также придется выплатить по €1 тыс. каждому из трех потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что российскому полузащитнику греческого футбольного клуба ПАОК Магомеду Оздоеву не грозит тюрьма за драку с болельщиками АЕК. Россиянин и еще четверо его одноклубников были отстранены от игр на 10 дней за неспортивное поведение.

суды
Монако
драки
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сообщил подробности стрельбы в Брауновском университете
«Прямое нарушение»: в МИД РФ указали на изменение баланса сил на Балканах
Стали известны последствия атаки БПЛА на Краснодарский край
«Крупный сдвиг»: в СФ оценили слова Мерца о конце «мира по-американски»
Фатальная ошибка Усольцевых: что случилось с пропавшей семьей на самом деле
Суд встал на сторону сына принцессы Монако в деле о драке с фанатами
Источники озвучили последствия стрельбы в Брауновском университете
Известных бьюти-блогеров задержали на юге России при попытке к бегству
Военкорам предложили дать особый статус и соцгарантии
Атака на Урюпинск ночью 14 декабря: пожар на нефтебазе, взрывы, разрушения
Пожар вспыхнул на нефтебазе после удара БПЛА под Волгоградом
Пожар привел к массовой эвакуации жильцов из многоэтажки в Москве
Роскосмос отложил запуск ракеты «Протон-М» с Байконура
SHOT: мощные взрывы прогремели в одном из российских городов
Бессимптомный враг печени: как не подцепить гепатит B. Ликбез от врача
Уход Зеленского, развал НАТО, лучшие города РФ: прогноз нейросети на 2026-й
Желавшую видеть президента японку забрали от Кремля
В США произошла стрельба в престижном университете
Дроны ВСУ совершили атаку на медиков в Запорожье
На черноморском побережье России работает ПВО
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.