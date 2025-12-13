Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 20:28

Княгиня Монако появилась на балу в платье с глубоким декольте

Княгиня Монако Шарлен Княгиня Монако Шарлен Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Княгиня Монако Шарлен появилась на 20-м благотворительном рождественском балу в платье с глубоким декольте, сообщает Monaco Dailу News. На мероприятии, которое состоялось в отеле Hotel de Paris в Монте-Карло, монаршую особу сопровождал князь Альбер II.

Шарлен выбрала для выхода в свет длинное белое платье с V-образным вырезом и струящимися рукавами, которое подчеркнуло ее стройный силуэт. Свой образ княгиня дополнила акцентным золотым ремнем с обилием камней. Альбер II надел на бал классический смокинг, белоснежную рубашку и бабочку.

Основная часть мероприятия была посвящена благотворительному аукциону. Все вырученные средства будут направлены в фонд княгини. Кульминацией вечера стало вручение Шарлен новой награды «Звезда Монако».

Ранее дизайнер Даша Жукова появилась на ежегодном благотворительном вечере Art and Artist в Метрополитен-музее в Нью-Йорке вместе с супругом — 40-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Для выхода в свет она выбрала черное бархатное платье в пол с открытыми плечами. Жукова дополнила элегантный образ миниатюрной сумкой в тон наряду и крупными серьгами.

Монако
наряды
монархи
Европа
