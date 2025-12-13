Княгиня Монако появилась на балу в платье с глубоким декольте

Княгиня Монако Шарлен появилась на 20-м благотворительном рождественском балу в платье с глубоким декольте, сообщает Monaco Dailу News. На мероприятии, которое состоялось в отеле Hotel de Paris в Монте-Карло, монаршую особу сопровождал князь Альбер II.

Шарлен выбрала для выхода в свет длинное белое платье с V-образным вырезом и струящимися рукавами, которое подчеркнуло ее стройный силуэт. Свой образ княгиня дополнила акцентным золотым ремнем с обилием камней. Альбер II надел на бал классический смокинг, белоснежную рубашку и бабочку.

Основная часть мероприятия была посвящена благотворительному аукциону. Все вырученные средства будут направлены в фонд княгини. Кульминацией вечера стало вручение Шарлен новой награды «Звезда Монако».

