Жукова с мужем-миллиардером появились на публике после долгого перерыва

12 декабря 2025 в 17:40

Даша Жукова Даша Жукова Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Дизайнер Даша Жукова появилась на ежегодном благотворительном вечере Art and Artist в Метрополитен-музее в Нью-Йорке вместе с супругом — 40-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Кадрами с мероприятия она поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Известно, что бывшая супруга миллиардера Романа Абрамовича входит в число сопредседателей мероприятия.

Для выхода в свет она выбрала черное бархатное платье в пол с открытыми плечами. Жукова дополнила элегантный образ миниатюрной сумкой в топ наряду и крупными серьгами. Последний раз супругов видели вместе на свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которая прошла в Венеции летом 2025 года.

Жукова и Ниархос узаконили отношения в 2019 году. В прошлом году у пары появился на свет сын Александр. Супруги также воспитывают дочь Викторию и старшего сына Филиппа.

Ранее российский 74-летний режиссер Алексей Учитель вместе с 28-летней возлюбленной Софьей Мелединой и четырехлетней дочерью Ниной посетили премьеру мультфильма «Три кота: Путешествие во времени». Их роман начался еще во ВГИКе. Меледина была студенткой, а Учитель — ее преподавателем. В 2021 году у них родилась дочь.

