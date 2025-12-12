Жукова с мужем-миллиардером появились на публике после долгого перерыва Жукова с мужем-миллиардером посетили благотворительный вечер в Нью-Йорке

Дизайнер Даша Жукова появилась на ежегодном благотворительном вечере Art and Artist в Метрополитен-музее в Нью-Йорке вместе с супругом — 40-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Кадрами с мероприятия она поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Известно, что бывшая супруга миллиардера Романа Абрамовича входит в число сопредседателей мероприятия.

Для выхода в свет она выбрала черное бархатное платье в пол с открытыми плечами. Жукова дополнила элегантный образ миниатюрной сумкой в топ наряду и крупными серьгами. Последний раз супругов видели вместе на свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которая прошла в Венеции летом 2025 года.

Жукова и Ниархос узаконили отношения в 2019 году. В прошлом году у пары появился на свет сын Александр. Супруги также воспитывают дочь Викторию и старшего сына Филиппа.

