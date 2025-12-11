Алексей Учитель вывел в свет внебрачную дочь от своей бывшей студентки Режиссер Алексей Учитель посетил кинотеатр с возлюбленной Мелединой и дочкой

Российский 74-летний режиссер Алексей Учитель вместе с 28-летней возлюбленной Софьей Мелединой и четырехлетней дочерью Ниной посетили премьеру мультфильма «Три кота: Путешествие во времени», сообщает Super.ru. Семья вместе позировала фотографам на фоне постера франшизы.

Судя по фото, знаменитости вышли в свет в непринужденной повседневной одежде. Отличилась лишь маленькая Нина, которая вышла в свет с картонной короной и в эффектной футболке.

Издание отмечает, что новый роман режиссера начался еще во ВГИКе, где Меледина была студенткой, а Учитель — ее преподавателем. В 2021 году у них родилась дочь.

Актриса Оксана Акиньшина ранее опубликовала фотографию коллеги Данилы Козловского. У себя в соцсетях она показала сидящего на сцене актера. На кадре также видна небольшая дымка и софиты, направленные на артиста. Знаменитости, несмотря на давние слухи о романе, редко появляются вместе на публике. Они официально не комментируют характер своих отношений, но при этом периодически делятся совместными кадрами.