08 сентября 2025 в 15:28

Роман с Акиньшиной и возвращение в кино: как живет актер Данила Козловский

Данила Козловский Данила Козловский Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости

Заслуженный артист РФ Данила Козловский полноценно вернулся к работе в театре и съемкам в кино в России. Что известно о его новых проектах, мнении об СВО и личной жизни?

Чем известен Козловский

Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве, окончил Российский государственный институт сценических искусств. Он дебютировал в кино в 1999 году в сериале «Простые истины». С 2012 года состоит в труппе Малого драматического театра — Театра Европы.

На настоящий момент в фильмографии актера более 70 работ, включая ленты «Легенда № 17», «Духless», «Викинг», «Надвое» и другие. Также он прославился как режиссер, сняв фильм «Чернобыль» и сериал «Карамора». В 2014 году состоялся голливудский дебют Козловского в фильме «Академия вампиров».

Что известно о личной жизни Козловского

Данила Козловский с 2008 по 2011 год был женат на польской актрисе Уршуле Магдалене Малке. У него есть дочь Ода-Валентина от режиссера Ольги Зуевой. Девочка родилась в 2020 году в Нью-Йорке. Живет вместе с матерью в США.

На протяжении нескольких лет в прессе ходили слухи о романе актера с коллегой Оксаной Акиньшиной. Накануне, 7 сентября, артистка опубликовала их совместное фото с отдыха. По мнению журналистки Алены Жигаловой, таким образом пара подтвердила отношения.

«После возвращения Данилы Козловского в Россию Оксана Акиньшина перестала скрывать отношения с актером. Слухи об их романе ходят уже пять лет», — написала она в авторском Telegram-канале.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский Оксана Акиньшина и Данила Козловский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Козловский говорил об СВО, как помогает курянам

В феврале 2022 года, после начала спецоперации, Данила Козловский назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах» и обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду <…>. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — написал он в соцсетях.

Актер более 15 лет занимается благотворительностью вместе со своим братом. По информации журналистов, после начала спецоперации они постоянно поддерживают людей из приграничных регионов, в том числе жителей Курской области.

Чем сейчас занимается Козловский

Данила Козловский после начала спецоперации взял творческий отпуск, позднее начал гастролировать со своим музыкальным спектаклем FRANK за рубежом.

В мае актер возобновил карьеру в России, теперь он выступает с авторским проектом в московских театрах и ездит с ним по РФ. В августе Козловский также приступил к съемкам в новом проекте — трагикомедии «НиктоКакТы». Кроме того, был опубликован трейлер сериала «Бар „Один звонок“», в котором артист снялся более двух лет назад.

Как отметила журналист Ксения Собчак в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня», Козловского «разбанили» и «проблем ему устраивать больше не будут».

На фоне возвращения Козловского к творческой деятельности в России депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru призвал его выступить перед участниками СВО в Горловке, чтобы доказать любовь к родине.

Данила Козловский
актеры
новости
Оксана Акиньшина
Мария Баранова
М. Баранова
