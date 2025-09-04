Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»

Бывшая солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, известная под сценическим именем Ая, прекратила творческую деятельность на фоне перенесенного обширного инсульта. Что известно о ее карьере, состоянии здоровья и личной жизни?

Чем известна Назаренко

Светлана Назаренко родилась 17 октября 1970 года в киргизском городе Фрунзе (Бишкек). Была участницей народного ансамбля Киргизия «Аракет». В 2001 году она окончила Киргизский институт искусств по специальности «эстрадный вокал», переехала в Москву и вместе с Алексеем Лесниковым, Дмитрием и Леонидом Притулами и Марией Притулой создала коллектив «Город 312».

Известность музыкальной группе принесла песня «Останусь», которая стала саундтреком к российскому блокбастеру «Дневной дозор». Позднее артисты выпустили треки «Вне зоны доступа», «Обернись», «Осень», «Девочка, которая хотела счастья», «213 дорог» и другие. Назаренко в разные годы также предпринимала участия в телевизионных шоу.

Участники группы «Город 312» Дмитрий Притула (Дим), Светлана Назаренко (Ая, солистка), Мария Притула (Маша), Леонид Притула (Леон) Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Что известно о личной жизни Назаренко

Светлана Назаренко никогда не раскрывала информацию о личной жизни. Известно, что у нее есть дочь Екатерина, которая окончила МГИМО.

Во время участия в шоу «Аватар» Назаренко рассказала, что состояла в близких отношениях с юмористом Тимуром Батрутдиновым, но не уточнила, была ли это дружеская или романтическая связь. В один из своих номеров она включила в припев песни «Ты бросил меня» имя артиста.

«Я говорила правду: о том, что у нас с ним было, что он бросил меня. Дело в том, что в последнее время мы перестали общаться, даже поздравлять друг друга с праздниками перестали. Последние года три у нас сошло на нет обычное человеческое общение. Мы не ругались, просто заботы поглотили, у каждого были свои дела», — сказала исполнительница.

Как Назаренко относится к СВО

Светлана Назаренко поддерживает проведение спецоперации. После участия в концерте «Своих не бросаем!» в марте 2022 года на артистку обрушилась критика, в ответ на которую она опубликовала пост в соцсетях.

«Я, имеющая всю родню на Украине, родившаяся в Кыргызстане, уже более 20 лет проживающая в России. Знающая, что такое многонациональное дружное общество. Имеющая свои взгляды. Стоящая за мир без нацизма. И знающая, в чем заключается профессия — делиться светом с каждым. Любящая искренне своих родных, близких и друзей, да вообще людей в Кыргызстане, России и Украине. И верящая в лучшее для каждого», — объяснила она.

Светлана Назаренко Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Чем сейчас занимается Назаренко, что известно о ее здоровье

Весной 2023 года группа «Город 312» приостановила концертную деятельность. Спустя время Светлана Назаренко заявила о творческом отпуске, а коллектив взял новую солистку Диану Макарову.

Накануне, 3 сентября, телеведущий Андрей Малахов опубликовал интервью с Назаренко. Певица впервые за долгое время приняла участие в съемках и сообщила, что пережила обширный инсульт, случившийся на фоне перенесенного коронавируса, которым она болела четыре раза.

«Он каким-то образом влияет на кровь и на тромбообразование, плюс на сосуды, суставы и организм. Я по здоровью крепкая, могла в любом состоянии выступать, даже при температуре. Для меня самым страшным была потеря голоса», — поделилась исполнительница.

Назаренко, несмотря на плохое самочувствие, продолжала выступать. Ая рассказала, что перед одним из концертов в феврале 2025 года у нее пошла кровь из носа, но от шоу она не отказалась. Вечером того же дня артистка вместе с мужем отправилась на мероприятие, а вернувшись домой, почувствовала первые серьезные симптомы.

«Мы вернулись домой, сели смотреть сериал, и вдруг я стала повторять одну и ту же фразу. Муж говорит: „Все нормально? Ты будто не слышишь меня, говоришь одно и то же, словно пьяная“. Я выпила таблетку, уснула, а проснулась из-за ужасной рвоты. Тут уже вызвали скорую, муж сразу сказал: „У жены все признаки инсульта“. Меня на скорой отвезли в больницу и сразу положили в реанимацию. Сказали: „Она в критическом состоянии, не знаем, выживет или нет. У нее обширный инсульт“», — рассказала она.

Назаренко провела в реанимации несколько дней, левая часть ее тела была парализована. Она длительное время не могла ходить, позднее стала передвигаться с помощью трости.

«Я всем советую сделать УЗИ глубоких вен, чтобы не было нигде тромбов. Потому что у кого-то, как у меня, тромб может оторваться. Он просто перекрыл вену, которая питает мозг, и часть мозга у меня умерла», — заявила артистка.

Сейчас певица продолжает реабилитацию и мечтает вернуться на сцену.

