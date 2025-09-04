Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 19:00

Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»

Светлана Назаренко Светлана Назаренко Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Бывшая солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, известная под сценическим именем Ая, прекратила творческую деятельность на фоне перенесенного обширного инсульта. Что известно о ее карьере, состоянии здоровья и личной жизни?

Чем известна Назаренко

Светлана Назаренко родилась 17 октября 1970 года в киргизском городе Фрунзе (Бишкек). Была участницей народного ансамбля Киргизия «Аракет». В 2001 году она окончила Киргизский институт искусств по специальности «эстрадный вокал», переехала в Москву и вместе с Алексеем Лесниковым, Дмитрием и Леонидом Притулами и Марией Притулой создала коллектив «Город 312».

Известность музыкальной группе принесла песня «Останусь», которая стала саундтреком к российскому блокбастеру «Дневной дозор». Позднее артисты выпустили треки «Вне зоны доступа», «Обернись», «Осень», «Девочка, которая хотела счастья», «213 дорог» и другие. Назаренко в разные годы также предпринимала участия в телевизионных шоу.

Участники группы «Город 312» Дмитрий Притула (Дим), Светлана Назаренко (Ая, солистка), Мария Притула (Маша), Леонид Притула (Леон) Участники группы «Город 312» Дмитрий Притула (Дим), Светлана Назаренко (Ая, солистка), Мария Притула (Маша), Леонид Притула (Леон) Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Что известно о личной жизни Назаренко

Светлана Назаренко никогда не раскрывала информацию о личной жизни. Известно, что у нее есть дочь Екатерина, которая окончила МГИМО.

Во время участия в шоу «Аватар» Назаренко рассказала, что состояла в близких отношениях с юмористом Тимуром Батрутдиновым, но не уточнила, была ли это дружеская или романтическая связь. В один из своих номеров она включила в припев песни «Ты бросил меня» имя артиста.

«Я говорила правду: о том, что у нас с ним было, что он бросил меня. Дело в том, что в последнее время мы перестали общаться, даже поздравлять друг друга с праздниками перестали. Последние года три у нас сошло на нет обычное человеческое общение. Мы не ругались, просто заботы поглотили, у каждого были свои дела», — сказала исполнительница.

Как Назаренко относится к СВО

Светлана Назаренко поддерживает проведение спецоперации. После участия в концерте «Своих не бросаем!» в марте 2022 года на артистку обрушилась критика, в ответ на которую она опубликовала пост в соцсетях.

«Я, имеющая всю родню на Украине, родившаяся в Кыргызстане, уже более 20 лет проживающая в России. Знающая, что такое многонациональное дружное общество. Имеющая свои взгляды. Стоящая за мир без нацизма. И знающая, в чем заключается профессия — делиться светом с каждым. Любящая искренне своих родных, близких и друзей, да вообще людей в Кыргызстане, России и Украине. И верящая в лучшее для каждого», — объяснила она.

Светлана Назаренко Светлана Назаренко Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Чем сейчас занимается Назаренко, что известно о ее здоровье

Весной 2023 года группа «Город 312» приостановила концертную деятельность. Спустя время Светлана Назаренко заявила о творческом отпуске, а коллектив взял новую солистку Диану Макарову.

Накануне, 3 сентября, телеведущий Андрей Малахов опубликовал интервью с Назаренко. Певица впервые за долгое время приняла участие в съемках и сообщила, что пережила обширный инсульт, случившийся на фоне перенесенного коронавируса, которым она болела четыре раза.

«Он каким-то образом влияет на кровь и на тромбообразование, плюс на сосуды, суставы и организм. Я по здоровью крепкая, могла в любом состоянии выступать, даже при температуре. Для меня самым страшным была потеря голоса», — поделилась исполнительница.

Назаренко, несмотря на плохое самочувствие, продолжала выступать. Ая рассказала, что перед одним из концертов в феврале 2025 года у нее пошла кровь из носа, но от шоу она не отказалась. Вечером того же дня артистка вместе с мужем отправилась на мероприятие, а вернувшись домой, почувствовала первые серьезные симптомы.

«Мы вернулись домой, сели смотреть сериал, и вдруг я стала повторять одну и ту же фразу. Муж говорит: „Все нормально? Ты будто не слышишь меня, говоришь одно и то же, словно пьяная“. Я выпила таблетку, уснула, а проснулась из-за ужасной рвоты. Тут уже вызвали скорую, муж сразу сказал: „У жены все признаки инсульта“. Меня на скорой отвезли в больницу и сразу положили в реанимацию. Сказали: „Она в критическом состоянии, не знаем, выживет или нет. У нее обширный инсульт“», — рассказала она.

Назаренко провела в реанимации несколько дней, левая часть ее тела была парализована. Она длительное время не могла ходить, позднее стала передвигаться с помощью трости.

«Я всем советую сделать УЗИ глубоких вен, чтобы не было нигде тромбов. Потому что у кого-то, как у меня, тромб может оторваться. Он просто перекрыл вену, которая питает мозг, и часть мозга у меня умерла», — заявила артистка.

Сейчас певица продолжает реабилитацию и мечтает вернуться на сцену.

