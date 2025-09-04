Что известно о последних днях жизни и причине смерти Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани умер в возрасте 91 года. В чем причина, что известно о его последних днях жизни?

О смерти Джорджо Армани сообщило итальянское агентство AGI. По словам сотрудников бренда, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам.

Также уточняется, что Армани восстанавливался дома после госпитализации и скончался в кругу близких.

Чем известен Армани

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия. В 1949 году его семья переехала в Милан.

В 1953 году Армани окончил научную среднюю школу имени Леонардо да Винчи. В том же году он поступил в медицинскую школу Миланского университета, но через три года бросил учебу.

После службы в армии, в 1957 году, первой работой Армани стало оформление витрин в миланском универмаге La Rinascente, затем он стал закупщиком. В середине 1960-х годов Армани познакомился с архитектором Серджио Галеотти, который впоследствии стал его деловым партнером.

В 1964 году Армани перешел в модный дом Nino Cerruti, где овладел техническими навыками создания одежды и до 1970 года отвечал за дизайн мужской линии Hitman. В 1973 году он покинул Cerruti и вместе с Серджио Галеотти открыл собственный бизнес, занимаясь консультированием крупных брендов Max Mara, Bagutta, Allegri.

Джорджо Армани Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Дебют Армани качестве дизайнера состоялся в 1974 году во время показа мод в Палаццо Питти во Флоренции.

В июле 1975 года Армани и Галеотти основали компанию Giorgio Armani S.p.A. В 1983 году модельер открыл свой первый бутик на улице Виа Сант-Андреа в Милане.

К концу 1990-х годов у Армани было более двух тысяч магазинов по всему миру и годовой объем продаж примерно в два миллиарда долларов. Всего за годы творчества он выпустил целый ряд коллекций одежды, аксессуаров, мебели, косметики и парфюмерии, включающих основную линию Giorgio Armani, а также Giorgio Armani Prive, Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, A/X Armani Exchange и Armani Casa, Armani/Fiori и другие.

Помимо этого, он занимался гостиничным бизнесом и в 2005 году основал Armani Hotels & Resorts — совместное предприятие с Emaar Properties (Дубай, ОАЭ).

Армани был удостоен почетной степени в области глобального управления бизнесом Università Cattolica del Sacro Cuore. Также он награжден орденами «За заслуги перед Итальянской Республикой», Почетного легиона, кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Модельер также был обладателем множества премий и наград. В их числе — премия Neiman Marcus Fashion Award, премия лучшему международному дизайнеру, награда за выдающиеся заслуги в области мужской одежды (обе от Совета модельеров Америки), премия журнала GQ «Дизайнер года», первая премия Rodeo Drive Walk of Style за новаторскую роль в объединении миров моды и кино и другие.

