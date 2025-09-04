Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 16:26

Умер великий кутюрье Джорджо Армани: самые яркие кадры из жизни модельера

Джорджо Армани c моделями, 1997 год Джорджо Армани c моделями, 1997 год Фото: Imago stock/Global Look Press

Умер легендарный модельер Джорджо Армани, сообщило итальянское агентство AGI. В июне кутюрье перенес воспаление легких, потом подхватил бронхит. Из-за тяжелой болезни он впервые за 20 лет не присутствовал на показе Giorgio Armani Privé «Осень — зима 2025–2026», который прошел 8 июля.

«Хоть я и не был в Париже, я дистанционно контролировал каждый аспект шоу по видеосвязи, от подбора костюмов до последовательности сцен и грима. Всё, что вы увидите, было сделано под моим руководством и с моего одобрения», — написал Армани в письме, которое отправил по электронной почте участникам показа.

Джорджо Армани восстанавливался дома после госпитализации. 11 июля модельер отметил 91-летие. До недавнего времени он считался одним из старейших кутюрье. Свой Дом моды Армани основал более 40 лет назад и до конца оставался верен марке.

Несколько недель назад у модельера обнаружили легочную инфекцию, от которой, по данным СМИ, он и умер. Кутюрье похоронят в закрытом режиме. Часовня будет открыта для прощания 6–7 сентября в Милане в здании театра «Армани».

Каким был Армани при жизни — в галерее NEWS.ru.

Показ коллекции Giorgio Armani Prive Haute Couture сезона «Весна — лето 2025» на Неделе высокой моды в Париже
Показ коллекции Giorgio Armani Prive Haute Couture сезона «Весна — лето 2025» на Неделе высокой моды в Париже
Фото: AP/TASS
Показ коллекции GIORGIO ARMANI «Весна — лето 2024» на Неделе моды в Милане, июнь 2023 год
Показ коллекции GIORGIO ARMANI «Весна — лето 2024» на Неделе моды в Милане, июнь 2023 год
Фото: Ik Aldama/Global Look Press
Джорджо Армани, 2019 год
Джорджо Армани, 2019 год
Фото: Imago stock/Global Look Press
Джорджо Армани и актриса Джулия Робертс, 2019 год
Джорджо Армани и актриса Джулия Робертс, 2019 год
Фото: EPA/ТАСС
Хелен Миррен с Джорджо Армани и Леонардо Ди Каприо на закрытом показе Giorgio Armani в честь церемонии вручения премии «Оскар», 2007 год
Хелен Миррен с Джорджо Армани и Леонардо Ди Каприо на закрытом показе Giorgio Armani в честь церемонии вручения премии «Оскар», 2007 год
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Показ женской моды EMPORIO ARMANI, 2004 год
Показ женской моды EMPORIO ARMANI, 2004 год
Фото: Maurizio Maule/Global Look Press
Джорджо Армани, 2003 год
Джорджо Армани, 2003 год
Фото: Bernd Settnik/dpa/Global Look Press
Джорджо Армани и Софи Лорен, 2004 год
Джорджо Армани и Софи Лорен, 2004 год
Фото: Maurizio MauleIPA/Sipa USA/legion-media.ru
Джорджо Армани и Кристина Агилера
Джорджо Армани и Кристина Агилера
Фото: Imago stock/Global Look Press
Джорджо Армани и Джордж Клуни, 2002 год
Джорджо Армани и Джордж Клуни, 2002 год
Фото: Maurizio Maule/Global Look Press
Джорджо Армани и Наоми Кэмпбелл, 2000 год
Джорджо Армани и Наоми Кэмпбелл, 2000 год
Фото: Maurizio Maule/Keystone Press Agency/Global Look Press
Джорджо Армани, 1995 год
Джорджо Армани, 1995 год
Фото: Imago stock/Global Look Press
Джорджо Армани и Клаудия Шиффер, 1992 год
Джорджо Армани и Клаудия Шиффер, 1992 год
Фото: Imago stock/Global Look Press
Армани
модельеры
кутюрье
высокая мода
смерти
знаменитости
мода
