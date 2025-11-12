Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В модном доме Balmain сменился креативный директор

Креативным директором Balmain стал французский модельер Антонин Трон

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новым креативным директором знаменитого модного дома Balmain назначен Антонин Трон, сообщило со ссылкой на свои источники в индустрии издание Women's Wear Daily (WWD). Дизайнер известен как основатель собственного бренда Atlein.

До создания Atlein в 2016 году Трон успел поработать над коллекциями для ряда крупных европейских домов моды, такие как Louis Vuitton, Givenchy и Balenciaga. WWD утверждает, что дизайнер будет работать исключительно с Balmain. Трон сменил на этом посту Оливье Рустена, который покинул должность 5 ноября 2025 года.

У Balmain по-настоящему вдохновляющая история. В основе бренда лежат мастерство, культура, чувственность и элегантность — мода, которая сияет, точна и смела. Это находит глубокий отклик в моей душе, — рассказал журналистам Трон.

Рустен руководил Balmain в течение 14 лет, став в 25 лет самым молодым дизайнером, возглавившим крупный парижский модный дом не являясь его основателем, со времен Ива Сен-Лорана. Первая коллекция нового креативного директора для сезона осень — зима будет представлена в марте 2026 года.

Ранее стали известны подробности секретного завещания дизайнера Джорджо Армани, скончавшегося в сентябре 2025 года. Документы были вскрыты нотариусом 9 сентября. В качестве наследников своего обширного состояния Армани указал своих племянниц Сильвану и Роберту, племянника Андреа Камерана, а также Делл'Орко.

