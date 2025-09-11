Празднование Дня города в Москве
У Джорджо Армани нашли два секретных завещания

ANSA: два секретных завещания Джорджо Армани вскрыли 9 сентября

Фото: Matteo Corner/Global Look Press

Итальянский дизайнер Джорджо Армани составил два секретных завещания, которые хранились в запечатанных конвертах до вскрытия 9 сентября, сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на миланский нотариальный архив. По его данным, модельер написал оба документа в марте-апреле этого года.

Джорджио Армани оставил два завещания в секретном виде, то есть написанные им собственноручно и помещенные в запечатанный конверт, — говорится в материале.

Поскольку у Армани нет прямых потомков, он смог свободно распределить активы без обязательных долей, предусмотренных для ближайших родственников. Наследниками стали его внуки и внучки — Сильвана и Роберта, являющиеся дочерьми его брата Серджио, а также Андреа Камерана — сын его сестры, и Делл'Орко.

Содержание завещаний до вскрытия конвертов оставалось полностью конфиденциальным и было известно только самому дизайнеру. Нотариус Елена Терренги официально огласила последнюю волю покойного в соответствии с итальянским законодательством.

Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Причиной смерти могли стать последствия коронавирусной инфекции. Несколько недель назад у него была диагностирована легочная инфекция.

